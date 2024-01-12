妳不是她

妳不是她｜馬國明化身愛情專家驚喜登場，與車婉婉23年後再度同車

tvb娛樂
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由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》，今晚（12 日）八點半翡翠台播映大結局。

妳不是她 馬國明以「真名」上陣演的士司機，勁有代表性。
馬國明以「真名」上陣演的士司機，勁有代表性。（圖片來源：TVB

愛情小品《妳不是她》今晚（12 日）轉眼來到大結局，雖然全劇最大懸念「平行時空」經已揭盅，但據知今晚結局依然有反轉位。昨晚（11 日）林信（丁子朗飾）驚揭身邊的夏莉（馮盈盈飾）並非原本認識的夏莉，二人為此發生激烈爭執。今晚二人經歷連串拉鋸及爭吵後，將作出一個令人意外的決定，密切留意！昨晚，全劇最大彩蛋馬國明亦終於登場，飾演的士司機馬明的他，劇中主要任務是與飾演林善的車婉婉發展姊弟戀。搞笑的是，現實中升呢人夫不久的馬國明，在劇中自稱單身兼性格「好鬼悶」之餘，又大談擇偶條件及兩性相處之道：「做女人唔使成日都咁 Tough，唔使吓吓都死頂，間唔中流露番少少女性溫柔，需要膊頭咪開聲咯。好多男人見到太強嘅女人，佢哋就縮唔敢追架喇」、「唔係每個男人都鍾意小鳥依人嘅，我就唔鍾意湊女喇，我鍾意啲女人係成熟啲，有自信啲，兩個人相處最緊要夾唔夾。」

妳不是她 馬國明以「真名」上陣演的士司機，勁有代表性。
馬國明以「真名」上陣演的士司機，勁有代表性。（圖片來源：TVB

齋睇表面證供，馬國明繼《新聞女王》再於《妳不是她》中與婉婉正面交鋒看似甚有淵緣，原來二人緣份早於 23 年前經已啟動！現正忙於演唱會綵排的婉婉，百忙中抽空受訪時透露原來與馬國明於 2001 年拍攝《不必剎掣》MV 時已首度合作，當年二人除了同樣飾演情侶，馬明亦巧合地在 MV 中飾演司機，二人相隔 23年再度「同車」，可謂別具意義；婉婉更對昔日的馬明近乎有讚冇彈，並笑指當年的馬明可以「全日唔講嘢」：「我同馬明都真係有特別緣份，當時拍嗰隻 MV時，我覺得呢個男演員好斯文，全日冇講過嘢，全日呀吓，拍咗一日架！同埋佢又高啦，樣又靚仔，身形又好，所以我對佢有好深刻印象。後尾佢愈嚟愈紅，我就發現佢原來都幾活潑同幾好笑，但已經冇機會再合作。估唔到一直去到最近，又突然連續同佢有番合作，仲有對手戲添，所以好開心，好有親切感。」

妳不是她 馬國明以「真名」上陣演的士司機，勁有代表性。
馬國明以「真名」上陣演的士司機，勁有代表性。（圖片來源：TVB

據知馬國明是次答應客串馬明一角，全因為了支持新進監製 April，更是百忙中抽出空檔拍攝，絕對是有情有義代表。其實 April 與馬明亦相當有緣，二人先後於《白色強人》系列及《降魔的 2.0》中合作過。

妳不是她 馬明今次為咗力撐新進監製，幾忙都勁爽快地一口答應客串演出，圈中出名嘅好好先生，果然名不虛傳。
馬明今次為咗力撐新進監製，幾忙都勁爽快地一口答應客串演出，圈中出名嘅好好先生，果然名不虛傳。（圖片來源：TVB
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