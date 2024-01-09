《妳不是她》｜馮盈盈斬纜渣男，姚嘉妮美麗撞樣梁朝偉，張頴康喜感大爆發
由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等。
昨晚（8 日）一集笑中有淚，為了幫暗戀已久的人妻 Miranda（姚嘉妮飾）解決小三 Fiona（葉蒨文飾），Louis（張頴康飾）向林信（丁子朗飾）獻計，除撰寫超肉麻道歉宣言並逼阿信讀給 Fiona 聽，又代阿信前往夜店安撫 Fiona。自稱「將軍澳梁朝偉」的 Louis，原以為勝券在握，豈料反遭 Fiona 落藥整蠱，更被拍下及公開在夜店除剩孖煙囪及背心狂舞的窘態，淪為全城笑柄…最終夏莉（馮盈盈飾）用美人計從 Miranda 老公柳生（袁文傑飾）身上套取重要資訊，令 Miranda 終鼓起勇
氣當眾爆柳生大鑊之餘，亦成功撮合了 Louis 與 Miranda。
昨晚是張頴康 Solo 之夜，不但在廁所與丁丁讀信一幕默契十足、一凹一凸連放笑彈，向 Miranda 大膽說愛你兼連環大叫「I Don’t Care」亦相當經典，誇張討喜表情配以趣怪動作，獲網民大讚：「張頴康做傻傻地角色弗晒」、「演技真係掂」、「醉酒示愛好感動，兵唔易做」。角色自信過籠但又撞板多多的張頴康，夜店被落藥後熱舞一幕亦同樣精彩，單是手腳像抽了筋般瘋狂大跳「硬軚迷幻舞」已令人笑破肚皮；更爆的是，Chok 到盡頭的張頴康驟眼看竟有幾分梁朝偉影子！其實現年 42 歲的張頴康，早前與太太麥雅緻玩直播時，已曾被指與《新紮師兄》時期的梁朝偉有點相像，當時麥雅緻亦大表認同。問到劇中「將軍澳梁朝偉」是否為了呼應事件，張頴康笑言相關封號只是大家臨場即興度出來，並沒任何特別寓意：「都係講笑改出來，仲有尖沙咀古天樂架。」對於獲網民讚逆齡有道，張頴康笑言全靠老婆：「我出名唔化妝又懶落妝，但我老婆應該有趁我瞓覺時幫我搽面，同埋日日畀好多 Supplement 我食，個盒嘅 Size 好大架。」
至於與丁丁劇中的「廁所棟篤笑」火花四濺，張頴康大讚丁丁乖仔：「嗰時拍《解決師》已經覺得佢好乖仔，今次再同佢夾，發現佢依然好乖，好願意接受意見，合作起嚟確係好開心。」對於與姚嘉妮首度正式合作對手戲，張頴康則笑
言：「初頭我都有少少驚，話晒前輩嚟，唔可以太失禮。但拍落發現佢好易話為、點都得，大家私下都會交換吓家長經咁。」劇中飾演女強人 Miranda 的姚嘉妮，角色亦甚有發揮，在公司鐵面無私、決斷力十足的她，對於老公連環出軌束手無策，最後要靠夏莉幫拖才成功與渣男老公斬纜。在劇中多以高貴 OL 形象示人的姚嘉妮，雖然已婚兼育有一子一女，但無論身段及樣貌均保養得宜，獲網民大讚「依然迷人」。
來到結局周，不少觀眾依然關注性情大變的夏莉真身到底是甚麼，昨晚仍有不少網民認為夏莉與愛貓 Nana 交換了靈魂；但隨著劇情發展，當網民發現夏莉手持的是 7G 電話時，即偵探頭腦大爆發，推斷「不一樣的夏莉」是未來人。想知最終真相？密切留意大結局周劇情發展。