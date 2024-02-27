婚後事｜「我要離婚3次方」爆紅金句 網讚陳自瑤羅子溢演技飆升
由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。
多角度探討愛情及婚姻世界的無綫全新都會婚姻愛情劇《婚後事》，由六個不同主角，以六個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌。昨晚（26 日）首播的《婚後事》，開首的數段回憶戲已馬上入肉，明芯（陳自瑤 Yoyo 飾）每年都會聯同女兒潘悅（鄭淽月飾）親手製作蛋糕為老公潘善仁（羅子溢飾）慶生，數年過去，「蛋糕慶生」依舊，但明芯已甜蜜不再，原來明芯與善仁婚姻因欠債兼自私自利的老爺潘良（煒烈飾）、以及善仁疑似出軌步向破裂，明芯為了爭奪悅悅撫養權，除不惜與昔日深愛過的善仁對簿公堂，更以極狠毒的手法將善仁推向深淵…
180 度豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女
為了演活身心俱疲的失婚婦，Yoyo 是次放下女神包袱、180 度豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女，除了犧牲靚樣、以蓬頭垢面 Look 在家中憤怒為老爺執手尾、兼與善仁吵大鑊外；當明芯發現疑似有外遇的善仁、撰寫講述婚外情的小說《婚後事》抒發情感時，Yoyo 的質問、層遞式的「我要離婚三次方怒吼」、以及放盡喉嚨向善仁埋怨眼前一切「都係假架」，都充份演繹了一個曾經深愛過的女人、被背叛後歇斯底里的狀態，看得網民直呼心寒，兼大讚 Yoyo 演技有進步，有網民甚至覺得首擔女一的 Yoyo，有資格問鼎視后殊榮，封 Yoyo 為無綫「御用癲婆2 號」。
網民期待第二集明芯視點
除了極致情緒演繹獲讚，Yoyo 結尾的心寒式「變臉」亦令網民毛管戙；為與明芯力爭女兒撫養權，善仁聘請大律師 Gordon（鄧智堅飾）在離婚法庭上「對付」明芯，在法庭上看似被攻擊至遍體鱗傷的明芯，與善仁私下談判時竟一秒由「受害者」變「加害者」，原來善仁的反擊早在明芯計算之中，目的是要令善仁跌入「燒銀紙打官司」困境，歹毒的劇情反轉位、配以 Yoyo 陰森的眼神、及不屑奸險的「勝利笑容」，令網民驚歎故事「極端癲狂」的走向充滿驚喜，並更期待今晚播出以明芯視點說故事的第二集，認為明芯背後一定有莫大隱衷、或是善仁眼
中早已扭曲了老婆的 Image，才會出現如此極端狀態的恐怖報復妻。大獲好評的陳自瑤亦有在社交網落力宣傳新劇：「你們看到的是正處於瘋狂狀態的明芯，在他（善仁）眼中她（明芯）是虎媽是捍妻，然而由甜蜜到離婚，是什麼令到一個但求年年可以親手整生日蛋糕俾老公的女人，變得今時今日咁恐怖…而明芯又究竟經歷了什麼？明晚（今晚 27 日）明芯的視點將會看見另一個我…」子溢：期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢
除了 Yoyo，子溢無論顏值及演出亦同樣備受讚賞，有網民直指升呢人夫及爸爸後的子溢變得更為有型。初出道時已以靚仔見稱的子溢，與 Yoyo 一樣為角色放下顏值包袱，以極頹喪的狀態演活備受離婚官司困擾的善仁，除了全程懶理儀容、將子溢本身的陽光男孩特質成功抹走；面對狠妻步步進逼、生活逼人及與愛女相愛卻不能相見等現實問題時，子溢將善仁壓抑又沉鬱的狀態演繹得相當到位，一雙佈滿紅筋的大眼睛，更由始至終均是含著一泡委屈的淚水，獲網民大讚演技進步不少及夠内斂。而昨晚子溢與女兒的整蛋糕互動場口，悅悅一句很想每年都能為爸爸親手整蛋糕慶生，及二人相擁痛哭的畫面，亦令不少觀眾看得眼淚直流。子溢昨晚上載自己安坐家中欣賞劇集首播照片，並留言：「係一次突破自己局限嘅旅程！慶幸自己有太太同埋一對子女，作為丈夫同父親更能代入身份去揣摩角色。時隔兩年，潘善仁終於同觀眾見面，期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢。」除了男女主角，其餘四位主角黎諾懿、賴慰玲、王敏奕及羅天宇亦收獲大量好評，被指組合新鮮吸引之餘，顏值亦齊齊獲讚。昨晚網民對於劇集製作亦給予大量正評：「呢套戲有張力，好睇」、 「呢啲先有人想睇，夠現實」、「好少企電視機前唔眨眼咁睇」、「好睇，令人有興趣追落去，陳自瑤豁出去嘅演出，實在太正」、「一個癌症加鍾意飲酒仲要有賭債嘅老爺要接返屋企照顧，就算冇出軌，本身都已經可以離婚」、「已婚人士睇依套劇應該會有好深感受」、「呢套啲配樂節奏好有電影感」。