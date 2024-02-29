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婚後事｜黎諾懿全裸演出引爆話題 賴慰玲水戲美腿搶鏡 爭執金句話題十足

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由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。

網民大讚 Davey 重情重義。（圖片來源：TVB）
網民大讚 Davey 重情重義。（圖片來源：TVB

多角度探討愛情及婚姻世界的無綫都會婚姻愛情劇《婚後事》，繼以潘善仁阿 Tim（羅子溢飾）及張明芯 Emma（陳自瑤飾）視點揭開序幕後，昨晚（28 日）第三集輪到以甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）視點說故事。作為年薪數千萬的補習天王，Davey 在首集豪邁地開出 80 萬港元支票給善仁打離婚官司，但由於《婚後事》賣點是視點轉換，不少網民懷疑 Davey 暖心行為其實另有企圖。昨晚劇集開出後，坊間即一地眼鏡碎，表面風流的 Davey，原來亦有想一直守護的對象，除了阿Tim，還有暗戀多年的女神 Emma。

第三集視點主角係甘誠鈞。（圖片來源：TVB）
第三集視點主角係甘誠鈞。（圖片來源：TVB

第三集的點題句子為「Promises Like Piecrust」，劇情一開始講述 Davey 與女友兼得力助手 Gina（賴慰玲 Winki 飾）被 Davey 家人逼婚，在二人籌備婚禮期間，Davey接二連三想到昔日自己如何暗地淌著血陪阿 Tim 及 Emma 辦婚事；原來 Davey 讀書時已對 Emma 一見鍾情，可惜在追求期間發現 Emma 早已情傾阿 Tim，自此Davey 只能將愛埋在心底深處…Davey 對 Emma 的情感，Gina 其實亦一早知道，但由於 Gina 天生是識時務的生存者，為了留住 Davey，多年來對 Davey 與 Emma 的曖昧行為從不過問，直到 Emma 利用《婚後事》攻擊阿 Tim 後，Emma 看到 Davey像發了瘋般為阿 Tim 拆彈，再加上 Davey 突然決定不結婚，終引爆潛藏二人之間多年的炸彈，經過連番爭執，Gina 決定離開 Davey…

賴慰玲將挑戰狀態演繹得恰到好處，完全展現咗 Gina 嘅機智、睿智同冷靜；而呢場戲嘅對白，尋晚亦係網上贏盡好評，啲網民都戥 Gina 慘。（圖片來源：TVB）
賴慰玲將挑戰狀態演繹得恰到好處，完全展現咗 Gina 嘅機智、睿智同冷靜；而呢場戲嘅對白，尋晚亦係網上贏盡好評，啲網民都戥 Gina 慘。（圖片來源：TVB

對於情場浪子底牌原來是「癡情意外」，網民無不感到愕然，並大讚編劇扭橋扭得好：「估唔到馬壯都有反 cup 位。」昨晚諾懿與 Winki 有三場戲相當搶焦，首先是在劇集播出前已掀起連番熱話的「鴛鴦浸浴戲」，該場有兩大驚爆位，第一是諾懿竟以全裸姿態上陣，第二是二人浸浴期間姿勢相當親密，除了有熱吻鏡頭，Winki 的手搭著諾懿的膝頭之餘，其中一隻腳更纏在諾懿腰間，而 Winki 一雙白滑美腿更贏盡焦點及正評。Winki 劇集開播前談到相關場口時，大讚諾懿是好拍檔，讓她能在百分百安心情況下完成拍攝。

03-04 賴慰玲獲讚氣質爆燈。（圖片來源：TVB）
03-04 賴慰玲獲讚氣質爆燈。（圖片來源：TVB

第二個焦點場口是二人的嗌交位，更是第三集的金句重點放送場口。當 Davey 發現 Gina 原來有份協助 Emma 攻擊阿 Tim 時，即忍不住向 Gina 怒掟酒杯兼怒吼：「你（意思）係叫我唔好辣㷫你，如果唔係你一樣咁樣爆大鑊係咪呀？」Gina 聞言不但相當冷靜，冷笑之餘更擺出挑機樣直接攻擊 Davey 要害：「起碼我證明咗emma 喺你心目中真係好緊要，你唔係嬲我害咗幾多人，你係嬲我幫佢搲爛咗塊面，你心痛呀！」、「你唔同我結婚唔係因為怕 commi，係因 Emma！」惱羞成怒的 Davey 反問 Gina 自己身邊這麼多女人，為何偏偏要咬實 Emma 唔放，Gina 再度一字一句冷靜回應：「就係因為咁多年嚟，你冇得過手，亦都冇出過手，咁先證明到佢喺你心入面地位同其他女人唔同。」

賴慰玲將挑戰狀態演繹得恰到好處，完全展現咗 Gina 嘅機智、睿智同冷靜；而呢場戲嘅對白，尋晚亦係網上贏盡好評，啲網民都戥 Gina 慘。（圖片來源：TVB）
賴慰玲將挑戰狀態演繹得恰到好處，完全展現咗 Gina 嘅機智、睿智同冷靜；而呢場戲嘅對白，尋晚亦係網上贏盡好評，啲網民都戥 Gina 慘。（圖片來源：TVB）

第三場則是 Davey 與 Gina 的和好戲碼，為了挽留 Gina，Davey 終極自揭多年來不追求 Emma 真相：「佢哋要嘅愛太神聖，想要結婚，然後結完婚，稍有差池，就不堪一擊」，並向 Gina 大派定心丸謂「我同你係另一種人，我揀你唔係因為你有幾叻、幾咁大方，而係無論我哋幾咁壞、幾咁不堪，我哋都會為對方照單全收，呢啲先係我哋想要嘅愛情。」以上兩場戲除了兩位主角交足戲演得絲絲入口，場口對白亦甚有功力，短短數句不但突顯了 Gina 的睿智及忍功，亦展現了 Davey 對Emma 的疼愛及深情，並同時反映了兩 pair 人截然不同的愛情觀。

賴慰玲將挑戰狀態演繹得恰到好處，完全展現咗 Gina 嘅機智、睿智同冷靜；而呢場戲嘅對白，尋晚亦係網上贏盡好評，啲網民都戥 Gina 慘。（圖片來源：TVB）
賴慰玲將挑戰狀態演繹得恰到好處，完全展現咗 Gina 嘅機智、睿智同冷靜；而呢場戲嘅對白，尋晚亦係網上贏盡好評，啲網民都戥 Gina 慘。（圖片來源：TVB）

賴慰玲獲讚氣質爆燈

昨晚無論黎諾懿或是賴慰玲均贏盡好評，其中 Davey 由於重情重義，更獲網民封為「全劇唯一好人」：「呢啲 Fd 都算係咁，幫到盡」、「真兄弟先會患難中幫你」、「覺得痴情馬壯有啲可憐」、「唔想出手係因為唔想失去」、「句句對白都直插心臟」，並直指黎諾懿演技大有進步，並指《婚後事》是他的代表作：「演技比以前好咗太多，簡單一句幫我換車都好有戲」、「眼神好有戲」、「絕對係代表作」。至於向來被公認好演技的 Winki，則被指升呢人母後氣質及女人味均大大提升。

喺 Emma 最絕望同決心離婚嘅時候，佢尋求 Davey 嘅慰藉；雖然 Davey 都被深深震撼，但係最終佢先行推開 Emma，未有乘人之危，因而獲封全劇唯一好人。（圖片來源：TVB）
喺 Emma 最絕望同決心離婚嘅時候，佢尋求 Davey 嘅慰藉；雖然 Davey 都被深深震撼，但係最終佢先行推開 Emma，未有乘人之危，因而獲封全劇唯一好人。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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