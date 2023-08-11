寵愛PetPet｜驚喜客串醜女大翻身孫慧雪化身爆宅女神李君妍感謝周嘉洛全力助攻

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。昨晚（9 日）播出一集，毒狗案 Big Boss 終於揭曉，原來是李君妍飾演的唐利華！汪聲仁（周嘉洛飾）和金惠婷 Paula（林夏薇飾）發現利華有古怪，經暗中追查發現利華是殺狗兇手，利華被揭穿後發難擸𠝹刀襲擊兩人，過程中 Paula 不慎被劃傷手，幸好警察及時趕到將利華繩之於法。原來利華四出放毒罐頭殺死浪浪（流浪狗），是因其愛犬晴晴曾被流浪狗咬傷，晴晴後來透過阿仁向利華剖白，原來當日是因牠太百厭才會被咬傷，並謂曾吃下毒罐頭試圖阻止利華再傷害其他狗狗，利華知道真相後崩潰爆喊。