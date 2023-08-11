寵愛PetPet｜驚喜客串醜女大翻身孫慧雪化身爆宅女神李君妍感謝周嘉洛全力助攻
由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。昨晚（9 日）播出一集，毒狗案 Big Boss 終於揭曉，原來是李君妍飾演的唐利華！汪聲仁（周嘉洛飾）和金惠婷 Paula（林夏薇飾）發現利華有古怪，經暗中追查發現利華是殺狗兇手，利華被揭穿後發難擸𠝹刀襲擊兩人，過程中 Paula 不慎被劃傷手，幸好警察及時趕到將利華繩之於法。原來利華四出放毒罐頭殺死浪浪（流浪狗），是因其愛犬晴晴曾被流浪狗咬傷，晴晴後來透過阿仁向利華剖白，原來當日是因牠太百厭才會被咬傷，並謂曾吃下毒罐頭試圖阻止利華再傷害其他狗狗，利華知道真相後崩潰爆喊。
講到今次飾演毒狗兇手，君妍坦言事前做了不少準備功夫，因為本身沒有養過小動物，要靠幻想才能代入角色，她說：「我將狗狗轉化為親人咁去幻想，好彩劇入面有啲我同狗狗互動嘅 Flash Back 場口，變相之後嘅喊戲我可以諗番個畫面去入戲。」講到爆喊戲，君妍謂非常感激嘉洛幫忙帶入戲：「鏡頭 Take 我反應時佢負責講對白，就算鏡頭影唔到佢，佢都會好有感情咁去講，而唔係好 Hea 咁，咁樣出嚟效果會好大分別，佢係一個好好嘅對手。」
提到拿着𠝹刀與薇薇對峙場口，君妍透露：「同薇薇好耐之前已經合作過，大家都好 Friend，拍攝前大家都練習咗好多次確保安全，因為我哋都好信任大家，所以都好放膽去做嗰啲動作。」至於最難忘的事，君妍透露：「拍呢場戲時其實好熱，加上我全身着晒黑色嘅衫，喺山頂上又冇瓦遮頭，係冒住中暑危機去拍呢場戲！」另監製 Andy 透露嘉洛每當拍攝動作場口時便會啟動認真 Mode：「佢平時拍文戲時會表現得輕鬆啲，但佢一接觸動作場口時就會好認真，好專心去聽武指講解拍攝嘅動作。」
感激監製 Andy：佢好留意每一個演員
對於獲不少網友讚靚女，君妍笑言：「好多謝大家嘅稱讚，證明我好勤力咁保養係冇白費。其實除咗靚之外，我都希望觀眾留意到我飾演嘅角色，係花咗唔少心思同努力。之後拍咗幾套劇都係我未試過嘅角色，希望大家繼續留意我嘅演出。」她亦很感謝監製 Andy 對她信任：「今次個角色好有挑戰性同發揮，佢睇到我另外嘅一面係我自己都睇唔到嘅，好多謝佢畀機會同相信我係做得到，原來佢係好留意每一個演員。」昨晚另一位女神孫慧雪亦驚喜客串，她還帶上愛犬 Moji
一同演出。雪雪在劇中上演醜女大翻身，由 Hea 爆宅女搖身變成索爆女神，而Moji 亦會一同大變身，由污糟狗變靚狗，場面搞笑。