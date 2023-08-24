寵愛PetPet｜志德扮醉引Jennifer求婚徐榮讚陳庭欣專業床戲激烈

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，本周一至五晚 9 點半翡翠台播映結局篇。劇中除了「金汪 CP」，獸醫診所老闆杜志德（徐榮飾）和闊太 Jennifer（陳庭欣飾）的感情線同樣值得關注。志德和