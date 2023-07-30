寵愛PetPet｜林夏薇讚冬甩好戲畀佢搶晒招浩明爆愛犬愈拍愈肥與未婚妻闖喜瑪拉雅山影三無婚照
由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，將接棒《天龍八部》由明晚（31 日）起逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺和招浩明等。
因疫情險接拍不到《寵愛 Pet Pet》
劇中女主角薇薇是出名愛動物之人，對於能夠接拍《寵愛 Pet Pet》大感開心，她受訪時說：「自己有養開寵物，同埋又好鍾意動物，所以一直都好想參與呢一類嘅題材，亦都好想通過呢套劇傳達正能量訊息。」薇薇續指拍攝《寵愛》時曾遇阻滯：「因為疫情嘅原因拍攝《法言人》時要延期，時間同《寵愛》撞咗，所以好多謝兩邊劇組肯就時間。」薇薇劇中飾演獸醫金惠婷 Paula，拍攝前獲劇組安排向專業獸醫學習，她笑言：「喺屋企會攞啲狗狗嚟練習！」
與「冬甩」一見如故
薇薇與飾演其愛犬冬甩的金毛尋回犬 Romeo 有不少對手戲，冬甩在劇中十分奀皮搗蛋，經常搞破壞激嬲媽咪，但現實中 Romeo 非常乖巧，與薇薇首次見面已勁嗲及黐着薇薇，可謂一見如故，薇薇說：「佢好乖好有靈性，我會經常同佢傾偈同玩，又會買嘢請佢食，佢每日返廠都會飛奔撲向我！」薇薇又大讚 Romeo 演技出色：「有時睇番啲片，原來冬甩係演得最好嗰個，畀佢搶晒啲戲！」薇薇為了劇集出心又出力，主演之餘又獻唱插曲《因為有你》，並有份執筆填詞，薇薇說：「呢首歌係寫畀我三隻狗嘅，當時我其中一隻狗要做大手術，覺得好感觸，就同兩位朋友一齊創作咗呢首歌，自己填詞嘅時候都邊喊邊寫。」劇集主題曲《寵寵》則由 Yumi 鍾柔美獻唱。
感激未婚妻 Sophia 無私協助
Romeo 現實中的主人是在《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明，浩明受訪時坦言能與 Romeo 同劇合作感到開心：「呢個機會真係好難得！雖然要帶咁大隻狗出入有時會攰，但每次帶佢返到公司我都好興奮，而且 Romeo 好鍾意返電視城！」浩明透露劇組人員錫到 Romeo 燶，更笑言 Romeo 因此增磅不少：
「Romeo 有時會扭計，大家會諗好多方法氹佢，最常見就係請佢食嘢，拍完套劇佢明顯肥咗好多！」浩明指要兼顧劇中角色及照顧 Romeo 確實有難度，並感謝未
婚妻 Sophia 無私協助：「Sophia 嗰段時間盡量提早起身，完成晒手頭上工作就帶Romeo 返電視城，其實 Sophia 本身都有份正職，要兩邊兼顧唔容易，所以我好多謝佢。」
日行 30,000 步 克服急流瀑布＋高山反應
浩明與 Sophia 愛得甜蜜，兩人早前去了喜瑪拉雅山拍婚紗照，浩明透露兩人於尼泊爾相識，遂決定重回當地拍婚照。浩明透露用了三天時間走上海拔 4,130 米的安娜普納基地營，每日平均步行約 30,000 步，除要跨過急流瀑布，還要應付高山反應，他說：「影婚紗相當日嘅氣溫接近零度，喺冇水冇電兩日冇沖涼嘅情況下，換上西裝婚紗企喺懸崖邊影相，而後面係好靚嘅雪山，全靠攝影師同化妝師嘅功力，影到咁靚咁壯觀的婚紗相，大家都好感動。」