寵愛PetPet｜林夏薇讚冬甩好戲畀佢搶晒招浩明爆愛犬愈拍愈肥與未婚妻闖喜瑪拉雅山影三無婚照

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，將接棒《天龍八部》由明晚（31 日）起逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺和招浩明等。