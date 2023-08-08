寵愛PetPet｜陳瀅與愛犬Kumo驚喜現身痞子殿下夢幻聯動薇洛CP再度出擊林夏薇舞動蛇腰周嘉洛展示電臀舞步
由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。昨晚（7 日）播出一集最大驚喜位，絕對是陳瀅帶同愛犬 Kumo 驚喜客串！由於陳瀅、周嘉洛在《痞子殿下》飾演的「阿四蠻儀」CP 相當入屋，加上《痞子殿下》亦是由 Andy 監製，《寵愛 Pet Pet》ｘ《痞子殿下》的夢幻聯動令觀眾興奮不已，即使陳瀅只在《寵愛》閃現數秒，網友亦大表驚喜。
「曲行雲」都有探班
講到陳瀅閃現客串，監製 Andy 透露：「佢知道我拍《寵愛》之後，就一直好想自己嘅愛犬可以有份出鏡，嗰時佢又開緊第二部劇，最後諗到喺呢場戲安排佢做一個客人，滿足佢嘅心願。」觀乎花絮片段，Kumo 非常黐嘉洛，嘉洛更將 Kumo放在膊頭上跳舞，現場其他演員見嘉洛同 Kumo 鬼咁老友不禁說：「點解隻隻（動物）都咁鍾意你嘅？」當日除了陳瀅，正值拍攝《靈戲逼人》的張振朗亦有到場探班，更以「曲行雲」造型現身。
薇薇散發女神光勁吸睛
劇情方面，汪聲仁（周嘉洛飾）與金惠婷 Paula（林夏薇飾）朝夕相對，阿仁慢慢對 Paula 產生愛意，更會借 Buddy 冬甩﹝金毛尋回犬 Romeo 飾﹞試探 Paula 口
風。正所謂情人眼裏出西施，在阿仁眼中，Paula 無時無刻都散發女神光，畫面唯美得嚟又搞笑！皮膚白滑的薇薇，獲不少網友大讚靚女兼保養得宜，對此她曾分享心得謂：「平時好注重飲食，除咗會飲多啲水，亦都會飲水果、蔬菜汁，同埋每日至少做個半鐘運動。」昨晚黃子恆飾演的大律師羅定風登場，之後他將會開行 Turbo 追求 Paula，令阿仁打翻醋埕爆出連場笑料！
薇薇與嘉洛組成的「薇洛 CP」相當入屋，繼薇薇早前在社交網上載的洗頭搞笑片勁吸逾百萬觀看次數後，「薇洛 CP」再次合體出擊大晒好「舞」功，薇薇昨日於社交網晒出孖嘉洛跳舞片段，身材 Fit 爆的薇薇以緊身小背心上陣大晒纖腰，而向來玩得的嘉洛則大晒狂野電臀舞，十分搞鬼。