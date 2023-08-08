寵愛PetPet｜陳瀅與愛犬Kumo驚喜現身痞子殿下夢幻聯動薇洛CP再度出擊林夏薇舞動蛇腰周嘉洛展示電臀舞步

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。昨晚（7 日）播出一集最大驚喜位，絕對是陳瀅帶同愛犬 Kumo 驚喜客串！由於陳瀅、周嘉洛在《痞子殿下》飾演的「阿四蠻儀」CP 相當入屋，加上《痞子殿下》亦是由 Andy 監製，《寵愛 Pet Pet》ｘ《痞子殿下》的夢幻聯動令觀眾興奮不已，即使陳瀅只在《寵愛》閃現數秒，網友亦大表驚喜。