尋找世界另一個我臺灣篇｜黃智雯跨海尋根 驚現「愛的迫降」式羅曼史 真情演繹感動萬千
堪稱橫線式綜藝版《尋人記》的綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。
「我遇見你，是最美麗的意外」，因為一個相同的名字—黃智雯，將兩個分別身處香港及台灣、有著不同成長經歷的人聯繫在一起，而且兩人均同為藝術愛好者，是何等美麗而又有緣的事情。本周《尋找世界另一個我》嘉賓藝人黃智雯（Mandy），踏足高雄尋找台灣「黃智雯」，經過一輪尋尋覓覓，Mandy 在當地藝術文化中心第一次遇見「黃智雯」，當時「黃智雯」正坐在三角琴前彈着 Mandy有份主演劇集《三個女人一個「因」》主題曲《無雙》，甫見面已令 Mandy 大為感動：「《三個女人一個『因』》呢套劇對我嚟講係演藝事業上一個好大轉捩點，獲得好多觀眾喜愛同埋認同，冇諗過佢會以呢首歌作為見面禮！」
香港演藝學院畢業的 Mandy 熱愛跳舞和演戲，「黃智雯」無獨有偶亦是一位藝術家，她於美國俄亥俄州立大學取得音樂碩士學位，主修鋼琴演奏與鋼琴教學，現在是一位鋼琴老師！兩位「智雯」會合後，「黃智雯」邀請 Mandy 回家作客，「黃智雯」仔仔 Jason 更親自下廚招待 Mandy。之後「黃智雯」與 Mandy 開心 share
封塵多年的全家福及婚紗照，並笑言與老公的相遇，也是一場很美麗的意外，原來「黃智雯」當年玩滑翔傘時發生罕見意外，降落在一架車子的車廂內，該名車子司機正是她現在的老公再來哥！「黃智雯」笑言當時老公做了一個舉動，令她決定與這位又醜又黑的男士發展感情，到底是甚麼舉動？！
「黃智雯」這段奇妙的愛情故事，讓 Mandy 聽得津津樂道，笑言甚有韓劇《愛的迫降》feel，Mandy 還指「黃智雯」老公文質彬彬，驟眼看「有啲似區瑞強」。雖然愛情的起點如此浪漫，不過結婚生仔後，「黃智雯」為了照顧家庭及兒子，已有十年沒有離開高雄；為了配合老公在屏東經營的麵店，夫婦二人每周更只能快閃短聚。為了幫「黃智雯」重拾家庭樂， Mandy 為「黃智雯」一家安排放風箏及影全家福，非常有愛。其間兩位「智雯」還在 Café 大談女人經及愛情經，Mandy 搞笑地以中式湯圓形容愛情：「看上去很平凡，但是咬下去裏面的花生和芝麻會慢慢滲出來，就像累積了很久的愛情精粹。」之後二人合體四手聯彈，效果完美，並齊齊落下感動的淚水。
為了幫活潑開朗的「黃智雯」實現環遊世界，Mandy 特意安排對方衝出高雄飛到香港，同遊 Mandy 成長地新蒲崗、品嘗 Mandy 小時候最愛麵店之外，還到了
Mandy 母校香港演藝學院尋找初心。最後兩人於電視城合體演出《最美的意外》Monologue（獨腳戲），Mandy 在「黃智雯」超動聽的鋼琴伴奏下、以精湛的演技訴說屬於兩個智雯的故事，齊齊本著「選擇你所愛的，熱愛你所選擇的」初心的二人，其間多番感動落淚。想感受兩位黃智雯感性而又 fruitful 的相處？密切留意本周播出的《尋找世界另一 個我 台灣篇》。