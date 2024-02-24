尋找世界另一個我｜郭柏妍書蟲Look重現 感情與夢想話題引爆討論
堪稱橫線式綜藝版《尋人記》的《尋找世界另一個我 台灣篇》，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。本周有郭柏妍（Rosita）帶大家走訪高雄展開尋找「郭柏妍同名聯盟」之旅，雖然郭柏妍 s 相處時間不多，但依然成功極速建立真感情；感性的 Rosita 除了數度哭成淚人，更一度玩至「見紅流血」，旅程「有血有淚」。郭柏妍 s 完成拍攝後更有繼續保持聯絡，兼偶爾會 sweet 爆地「千里互送禮物」關心對方，「同名姊妹情」煞是感人。
願「郭柏妍」活得快樂
繼前（22 日）晚 Rosita 與第一位「郭柏妍」夜店初體驗，手篤半裸肌肉男巨胸嚇到尖叫後，昨（23 日）晚兩女攜手尋找第二位「郭柏妍」。三位「郭柏妍」一碰頭便極速發展出惺惺相惜的友誼，除結伴重遊第二位「郭柏妍」最愛的仁慈公園，又一起參觀其渴望入讀的心儀大學—臺中科技大學。第二位「郭柏妍」與 Rosita 進行了深情對話，並自揭曾經歷不少不愉快成長經歷，聽到 Rosita 勁心痛兼忍不住落淚：「一個咁好嘅女仔，點解有咁唔好嘅經歷？好想趁剩下嚟相處嘅時間開導佢。」 三位郭柏妍 s 又在海旁邊吃喝邊大談女人經，Rosita 自爆 17、18 歲時有過傾慕對象，鼓起勇氣示愛後卻遭對方以讀書為由拒絕，Rosita 大方地以普通話分享當下慘食檸檬的感受：「我真的蠻相信…亦有質疑是否我的外型，他不喜歡……」說畢即拿出超厚近視眼鏡重現昔日中學「四眼妹模樣」，呆萌 Feel 相當殺食！三女還分享了擇偶條件，第二位「郭柏妍」稱喜歡肌肉型男，且最好喜歡動物兼有愛心，Rosita聞言說：「我覺得我們蠻像，喜歡樂觀的，我希望他有自己的興趣，找到自己喜歡的東西並努力奮鬥。」之後三人還大膽的談到婚前性行為現象，談到有男生可以將性和愛分得很開，Rosita 表示：「只有性的話（指男女關係）好奇怪，生活不太健康。」臨別前，兩位「台灣郭柏妍」輪流讀出寫給 Rosita 的信，還特意學彈兼學唱Rosita 有份主演的《下流上車族》主題曲《一家人》，令 Rosita 感動得失控爆喊，場面感人。
除了感性位，有 Rosita 的地方亦通常有烏龍位。事緣三女一起踩滑板和踏單車時，短裙上陣的 Rosita 踩滑板時不慎失平衡仆倒，導致手踭、膝蓋擦損，幸好僅是皮外傷，包紮後 Rosita 即重新出發繼續開心「踩」，畫面青春又熱血。