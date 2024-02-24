尋找世界另一個我｜郭柏妍書蟲Look重現 感情與夢想話題引爆討論

堪稱橫線式綜藝版《尋人記》的《尋找世界另一個我 台灣篇》，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。本周有郭柏妍（Rosita）帶大家走訪高雄展開尋找「郭柏妍同名聯盟」之旅，雖然郭柏妍 s 相處時間不多，但依然成功極速建立真感情；感性的 Rosita 除了數度哭成淚人，更一度玩至「見紅流血」，旅程「有血有淚」。郭柏妍 s 完成拍攝後更有繼續保持聯絡，兼偶爾會 sweet 爆地「千里互送禮物」關心對方，「同名姊妹情」煞是感人。