小喇叭｜麥美恩驚喜觸碰Juzco肌肉 王賢誌提議蒲吧尋愛
清談節目《MORAZ 天然草本皮膚靈呈獻：Mayanne 小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。
今晚（29 日）一集主題是「出櫃後的仔仔們」，邀來王賢誌（Vinci）和來自真人騷《仔仔一堂》的 Carson、Howard 以及 Juzco 擔任嘉賓，大爆 Gay 界秘聞。
Mayanne 講到坊間有指仔仔們自帶「測 Gay 雷達」，四位仔仔異口同聲嗌贊同，Juzco 說：「有啲係好鍾意做 Gym，會 Post 啲健身相喺 IG。」穿低胸背心晒肌的他即被同場其他人「調戲」，Juzco 說：「我做 Gym 咁辛苦，唔係唔影畀自己睇吓嘛？」Vinci 聞言即窒爆他：「你唔係畀自己睇吓，係畀人哋睇吖嘛！」搞鬼的Mayanne 再次上演驗胸大會，摸住 Juzco 脹卜卜的胸肌說：「係大嘅，大過我
囉！」場面搞笑。之後講到仔仔們的各大類型，眾人大爆分別有大隻靚仔的「狼」、留鬚兼肥壯的「小熊」，還有一種叫「蝦」，Mayanne 聽完 Juzco 的講解後更嚇到 O 晒嘴，到底「蝦」是哪類型仔仔？
GM 講到有仔仔朋友曾經成功幫他追女仔，Juzco 聞言即自豪謂：「我有幫過女仔朋友追仔，之後 仲結埋婚！」身為單身貴族的 Mayanne 即時流晒口水向他請教，並拋出例牌問題：「咁我爭啲咩？」Juzco 聞言靜止了數秒後笑言：「差咁一個會欣賞粗魯女仔嘅男仔！」Mayanne 即時表現冇癮，之後 Vinci 提議帶
Mayanne 蒲 Gay 吧：「嗰度有機會識到直男，試過有女仔朋友搵到真愛！」
再講到時下流行的「Thruple 三人行」，Vinci 坦言：「喺男男關係同女女關係先會出現，因為男女關係出現三人行會有啲奇怪，因為只係滿足到其中一方。」Howard 則明言接受不了：「有個朋友（同另一半）一齊咗 5、6 年，跟住佢搭上咗 C，之後佢哋高度放閃，係咁三個人影親密相，但最後個元配係畀人 Kick Off咗！」曾經與韓國人交往的 Carson，則分享「韓國仔仔」當兵如何解決性需要，並指有「直男兵哥」初嘗同性之間的喜悅後由直變攣！想知更爆更花生內容？密切留意今晚播出的《Mayanne 小喇叭》。