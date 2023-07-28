心度遊｜黎諾懿領軍香港TVB及大馬美女嘉賓李佳芯劉穎鏇高海寧黃翠如齊聚拍攝

由 TVB 與 Astro 共同製作一連八集的全新節目《心度遊》已於大馬拍攝完畢，並將於 7 月 30 日起，逢星期日晚上 9 時正，於馬來西亞翡翠台 (TVB Jade CH310)正式播出。黎諾懿再次身兼主持人及節目監製，重新踏上馬來西亞的土地。他帶著四位香港 TVB 藝人好友們和本地嘉賓一同展開了一場難忘的友情之旅。期待於欣賞迷人風景、品嚐美食和體驗當地文化的過程中，和旅伴們深入交流，開啟一場身心靈的互動。他們相互學習，傾聽彼此的故事，分享內心的感悟。在這個美好的旅程中，找尋久違的感動，並收穫珍貴回憶。首周由文青女神李佳芯 (Ali) 及大馬 DJ 陳玤妤 (Aki)帶隊到第一站怡保學習手沖白咖啡，接着是劉穎鏇 (Tiffany)及大馬型格歌手賴淞鳳 (Nicole)玩盡金馬崙高原，高海寜 (Samantha)及大馬 KOL 女神許愫恩 (Anjoe)入住雪邦黃金海岸阿瓦尼度假村，最後一站有黃翠如和好友吳天瑜 (Debbie) 盡訴心中姊妹情。此外，TVB 大馬藝人陳玟蒽 (Jacy)及林桔欣 (Jessye)亦參與是次旅程，幫大家計劃貼心行程，非常窩心！體驗正宗手冲白咖啡