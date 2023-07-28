心度遊｜黎諾懿領軍香港TVB及大馬美女嘉賓李佳芯劉穎鏇高海寧黃翠如齊聚拍攝
由 TVB 與 Astro 共同製作一連八集的全新節目《心度遊》已於大馬拍攝完畢，並將於 7 月 30 日起，逢星期日晚上 9 時正，於馬來西亞翡翠台 (TVB Jade CH310)正式播出。黎諾懿再次身兼主持人及節目監製，重新踏上馬來西亞的土地。他帶著四位香港 TVB 藝人好友們和本地嘉賓一同展開了一場難忘的友情之旅。期待於欣賞迷人風景、品嚐美食和體驗當地文化的過程中，和旅伴們深入交流，開啟一場身心靈的互動。他們相互學習，傾聽彼此的故事，分享內心的感悟。在這個美好的旅程中，找尋久違的感動，並收穫珍貴回憶。首周由文青女神李佳芯 (Ali) 及大馬 DJ 陳玤妤 (Aki)帶隊到第一站怡保學習手沖白咖啡，接着是劉穎鏇 (Tiffany)及大馬型格歌手賴淞鳳 (Nicole)玩盡金馬崙高原，高海寜 (Samantha)及大馬 KOL 女神許愫恩 (Anjoe)入住雪邦黃金海岸阿瓦尼度假村，最後一站有黃翠如和好友吳天瑜 (Debbie) 盡訴心中姊妹情。此外，TVB 大馬藝人陳玟蒽 (Jacy)及林桔欣 (Jessye)亦參與是次旅程，幫大家計劃貼心行程，非常窩心！體驗正宗手冲白咖啡
首周播出的行程，由主持黎諾懿精心為好友李佳芯度身訂造，怡保著名的當然少不了白咖啡，為此黎監製邀請到長江白咖啡老闆親自手把手教學，讓 Ali 學習手沖怡保白咖啡。此外，更特意安排佳芯和陳玤妤(Aki) 學習陶藝課堂，體驗親手製作陶品的樂趣，好讓她在幾天的行程中，找到內心的平靜，放下急速節奏慢活人生。
探索高原隱世大王花
第二站行程同樣精彩，黎監製再次邀請劉穎鏇 (Tiffany)到馬來西亞著名避暑聖地 – 金馬崙高原，挑戰一系列極限運動，體驗荒野探險之旅！首日率先考驗 Tiffany 運動體能，攀山涉水找尋被稱為世界上最大的稀有花朵 – 萊佛士花 (Rafflesia) 。更安排熱愛小動物的 Tiffany 和本地歌手賴淞鳳 Nicole參觀綿羊保護區，與綿羊及草泥馬零距離接觸。
離開喧囂市區 入住無敵海景海上屋
黎監製在雪邦海上度假村迎來了第三位嘉賓好友高海寧 (Samantha)和大馬嘉賓許愫恩(Anjoe)。大夥兒到火龍果主題公園參觀果樹的生長，還品嚐了各式的火龍果美食。熱愛手作的 Samantha 在學
習製作過程中無預警的留下眼淚。Samantha 及 Anjoe 等人更到熱門景點 – 天空之境拍攝趣味性十足的照片。在藝術館內，眾人用自己的角度解讀藝術作品背後的含義，引人深思。黎監製還以美食招
待，品嚐特色的啤酒火鍋，感謝好友們的陪伴。
好友相聚珍惜友誼
最後兩集更邀請娛樂圈中的兩位好朋友 – 黃翠如和吳天瑜 Debbie 出任嘉賓。旅程中，兩人講述了彼此之間從相識到發展成深厚友誼的故事。眾人也到環境清幽的榴蓮園大快朵頤，品嚐了不同品種的榴槤，還在動物園內發現了罕見的動物品種。黎監製、翠如和 Debbie 等人及後回到吉隆坡，品嚐米芝蓮推薦的娘惹餐，隨後還學習烹煮呢。! 翠如在 DIY 製作地毯的時候選擇困難症發作，引起旅伴們的哄笑。最後眾人在美麗的吉隆坡夜景下，為這次難忘的路程寫下美麗的句號。
《心度遊》由黎諾懿擔任主持，加上嘉賓李佳芯、劉穎鏇、高海寧及黃翠如，在節目中，四位將遊走四大不同地方：怡保、金馬崙、雪邦以及吉隆坡多個私密景點，以閨蜜旅行真人秀的形式深入瞭解大馬人的生活方式。這次四位深度暢遊大馬，撇除一貫的馬來西亞旅遊路線，往古跡美食及極具魅力的怡保、金馬崙以及雪邦邁進，讓這幾位好姐妹一直在期待這次非一般旅程給她們帶來的驚喜。節目中也當然少不了幾位姐妹真情流露的真性情，她們還與四位本地嘉賓真情剖白呢！究竟在這趟閨蜜之旅中會遇到什麼特別又有趣的事情呢？密切留意即將播出的《心度遊》，答案自有分曉！全新節目《心度遊》將於 7 月 30 日起，逢星期日晚上 9 時正，於馬來西亞翡翠台 (TVB Jade CH310)正式播出，絕對不容錯過！