思家大戰｜伍仲衡答「王浩信陳自瑤」全場嘩然 事後疑似公開向Yoyo道歉
李思捷問TVB最恩愛夫妻 伍仲衡答案令全場嘩然
其中有一個問答環節，主持人李思捷問「講一對TVB最恩愛嘅夫妻或情侶」時，其他人都答出「陳豪和陳茵媺」、「馬國明和湯洛雯」，甚至同隊的「蕭正楠和黃翠如」都榜上有名，但到伍仲衡竟然回答「王浩信和陳自瑤」，同隊的隊友都露出了驚訝的神情，李思捷更即刻向伍仲衡跪拜表示敬佩，而到最後「王浩信和陳自瑤」並沒有出現在板上。
伍仲衡節目播出後 社交網疑公開道歉
王浩信和陳自瑤近年屢傳婚變，不過兩位當事人一直都沒有正面回應過，昨晚（05/28）伍仲衡未知是否擔心節目出街後會惹禍，於自己個人專頁留言，疑似向陳自瑤道歉：「Sorry 陳小姐」，此留言一出即惹來大批網民留言，有網市民稱：「掂，你搞氣氛實在掂」、「我哋而家知道阿Sir恩愛嘅定義」、「你嘅答案語出驚人，陳小姐都唔知好嬲定好笑」、「伍Sir，我真係好鐘意你，俾左個開心既晚上俾大家」、「你係咪有內幕消息,只係我地全世界都唔知呀!」等。
王浩信陳自瑤婚姻關係撲朔迷離
陳自瑤和王浩信雖然從未直接承認婚變，但是最近幾年肉眼可見幾乎零合照、零互動，甚至連同框出現公開場合也寥寥可數。早前Yoyo於抖音發佈影片介紹香港通關後的打卡熱點，置頂留言一位網民問：「單身了？」竟然獲得Yoyo本尊點讚，隨後「#疑似陳自瑤恢復單身#」的詞條更一度上了微博熱搜，似乎已經默認離婚。但是王浩信今年返港過年時曾罕有上傳女兒王靖喬的照片，更被懷疑與陳自瑤及女兒一起吃團年飯，他也於去年8月向外界宣稱：「一切安好，多謝大家關心。」，疑似向大家大派定心丸。
蕭正楠率領「HEART」隊Chok住出場
今集兩隊參賽者玩得開心之餘，個個亦有備而嚟！一開始，蕭正楠、伍仲衡和區永權即場獻唱三人的限定男團「HEA」主題曲《HEA 到爆》，炒熱全場氣氛；而曾於上季模仿李思捷扮劉德華的「扮嘢能手」張翼東，當時因思捷 WFH 未能現場欣賞，今集終能於本尊面前 Show Off，思捷看後都大讚「Nice！」；至於「KOL 夢之隊」，五位隊友個個都有晒造型，齊齊 Cosplay 上陣，非常搶鏡！
蕭正楠花式晒恩愛 暗爆黃翠如扯鼻鼾兼唔執屋
至於問答環節，今集更是「花生」指數爆燈！其中人夫蕭正楠答問題時，疑似將屋企真嘢拎晒出嚟講，除了暗指太太黃翠如瞓覺扯鼻鼾，更口快快暗爆翠如唔幫手執屋，說：「佢負責睇住我執。」自知一時多口的他之後急忙補飛一句：「但我都開心㗎喇！」花式晒恩愛，閃盲全場！