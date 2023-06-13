思家大戰｜吳岱融葉嘯天奸笑上身盧宛茵雙面人騷演技湯洛雯親回應迫婚馬國明
廣告
由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。周日晚（18 日）播出一集，有黃智雯率領的「隱門」隊，成員包括湯洛雯、吳岱融、盧宛茵和阮浩棕，對戰由家庭觀眾「鍾定英」劉嘉莉率領的「hkliondance」隊，成員包括「李若智」薛嘉
如、「史勿心」成嘉瑩、「馬尚楓」周柏穎和「廖雨辰」張嘉琪。
今集一開始氣氛已相當熾熱，在熱播劇《隱門》中飾演賊王葉嘯天的岱融哥，應思捷要求大騷演技，分別晒出「奸到出汁」和「奸得嚟有原因」的樣子，贏盡全場掌聲。飾演惡奶奶的盧宛茵則自言劇中是雙面人，隨即晒出「開心的笑容」和「唔妥新抱的笑容」，畫面過癮。飾演乖細佬的阮浩棕則預告劇情，大賣關子謂：「我都係葉嘯天個仔嚟，我會唔會乖到尾？大家自己睇啦！」
至於由一班後生女組成的「hkliondance」隊，人仔細細的她們原來是舞獅高手，
更即場表演舞獅，場面熱鬧。值得留意的是，「hkliondance」隊的成員花名其實源自節目《今晚睇李》中的趣劇「思文敗類」，相關趣劇將人名 gag 玩到淋漓盡致，非常有心思。
今集遊戲環節同樣搞笑，其中一條問題「筍盤男結婚封盤，係因為個女仔乜嘢呢？」，當中有人答「大咗肚要埋單」，思捷即鬼馬地問快做人妻的靚湯：「你係唔係呀？」，靚湯反應竟是害羞遮面，非常可愛。輪到靚湯答這條題目時，她先先說：「女仔迫婚」，但事後卻強調自己沒有：「但我唔做呢啲嘢㗎，唔信你問佢（馬國明）喇！」隊長黃智雯今集表現亦相當精靈，多番成功執雞打救「隱門」隊，想知道他們最終能否殺入「終極開口中」？密切留意周日晚播出的《思家大戰》。