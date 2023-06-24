思家大戰｜樊亦敏領軍翻焯思捷慘遭圍插變懵仔曾鈺成笑爆全場

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。明晚（25 日）播出一集，有曾鈺成率領的「香港飯局」隊，成員包括徐英偉、陳凱欣、姚潔凝和劉天正，對戰樊亦敏率領的「Fan Churk」隊，成員包括陳浚霆、朱滙林、杜大偉和謝東閔。主持思捷透露《思家》第三季第一隊想邀請的嘉賓便是《香港飯局》，他問曾鈺成平時有否看 TVB 節目，風趣幽默的曾鈺成笑言：「間中啦，你個節目我睇過一、兩次。」思捷再追問他對哪個節目最印象深刻，曾鈺成再放笑彈：「《思家大戰》啦，原來唔識嘢都可以上節目。」至於上次錄影《思家大戰》幾乎冇答過問題、坐足成晚冷板凳的樊亦敏，今次以「Fan Churk」隊名義捲土重來，擺明車馬要「翻焯」一雪前恥，只是陣容與上次略有不同，由謝東閔頂替馬貫東「報仇」！