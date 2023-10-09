思家大戰｜胡渭康帶領培正仔熱血出擊張佳添驚爆花名張桂漆馬小靈自稱超級女超人

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（8 日）播出一集，有胡渭康率領的「培正馬騮頭」，成員包括何國鉦、袁學謙、張佳添和何啟南，對戰Connie Beh 馬小靈率領的「中年好精靈」，成員包括李龍、何衍隆、尤志豪和簡千千。