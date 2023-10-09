思家大戰｜胡渭康帶領培正仔熱血出擊張佳添驚爆花名張桂漆馬小靈自稱超級女超人
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由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（8 日）播出一集，有胡渭康率領的「培正馬騮頭」，成員包括何國鉦、袁學謙、張佳添和何啟南，對戰Connie Beh 馬小靈率領的「中年好精靈」，成員包括李龍、何衍隆、尤志豪和簡千千。
「培正馬騮頭」隊成員清一色是香港培正中學舊生，五人齊齊穿上培正校服上陣，隊形十足，胡渭康賣口乖大讚母校說：「我細個就鍾意做戲唱歌，唔算一個乖學生，但係培正好支持我，唔會覺得學生讀書叻就得，所以我各方面發展都好平均。」《中年好聲音》評審之一的張佳添自爆花名叫「張桂漆」，他說：「唔知邊個唔識中文，喺黑板寫值日生，佳個企人邊變咗木字邊，個添就變咗漆字！」相當搞笑。
率領「中年好精靈」隊的馬小靈是觀眾久違了的面孔，現年 48 歲的她曾參加1995 年國際華裔小姐競選，之後曾於商台擔任 DJ、TVB 擔任配音及幕前工作，約滿後轉行從事地產。久未現身幕前的馬小靈透露，與思捷第一次合作節目是《歡樂今宵》，兩人已超過廿年沒有見面。談到近況，馬小靈笑言：「依家生咗 2個小朋友，地產就做咗十幾年，其實都差唔多做緊 8 個工作咁滯，好多人話我係Super Woman 同埋八爪魚囉！」
率領「中年好精靈」隊的馬小靈是觀眾久違了的面孔，現年 48 歲的她曾參加1995 年國際華裔小姐競選，之後曾於商台擔任 DJ、TVB 擔任配音及幕前工作，約滿後轉行從事地產。久未現身幕前的馬小靈透露，與思捷第一次合作節目是《歡樂今宵》，兩人已超過廿年沒有見面。談到近況，馬小靈笑言：「依家生咗 2個小朋友，地產就做咗十幾年，其實都差唔多做緊 8 個工作咁滯，好多人話我係Super Woman 同埋八爪魚囉！」
今集問答環節繼續爆笑，首條問題「一個男人去到李思捷呢啲年紀，冇做過啲咩係最失敗？」，思捷再度淪為箭靶被瘋狂圍插！之後的問題「男人因為咩原因先會喺大庭廣眾講我愛你？」，何國鉦竟回答是床上運動，令人啼笑皆非！最後一條問題「講一首 Beyond 最經典嘅歌？」，大家更邊答邊唱，埸面熱鬧。
圖片來源：（圖片來源：TVB）