數你條命｜小肥簽約後公司地震陷入人生低谷Depp師傅教揀車牌催吉避凶

全新風水命理節目《數你條命》，靈魂談判師 Depp 將帶領 J2er 吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目逢周一至周五晚上 10 點半 J2（82 台）播出。昨晚（28 日）一集主題是「黑仔有得計」，嘉賓有林穎彤（Bella）、歌手小肥、兩位 J2er 倪嘉雯（Carmen）及馮子亮（Liam）。