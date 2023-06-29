數你條命｜小肥簽約後公司地震陷入人生低谷Depp師傅教揀車牌催吉避凶
全新風水命理節目《數你條命》，靈魂談判師 Depp 將帶領 J2er 吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目逢周一至周五晚上 10 點半 J2（82 台）播出。昨晚（28 日）一集主題是「黑仔有得計」，嘉賓有林穎彤（Bella）、歌手小肥、兩位 J2er 倪嘉雯（Carmen）及馮子亮（Liam）。
Depp 師傅今集繼續用「生命密碼公式」，計出小肥命途波折多變動。師傅指小肥生命密碼包含多變浮動的「五鬼」，幸同時有「天醫」平衡，故能得貴人扶持。小肥聽畢指剛入行已經歷大變動︰「嗰時簽畀 Paco（黃柏高）做經理人，一簽約公司震咗一震、改名換老闆，再震一震 Paco 去埋第二間（公司），我跟過去。」之後小肥按主持 Sonya 要求寫下最「黑仔」歲數，結果寫出來的答案與師傅計算出來的亦算接近，都是 30 歲出頭及42 歲左右，對此小肥說︰「33 歲時做新人，啲歌開始有人識時遇正公司變動，有諗過唔做。42（歲）嗰年係我人生最低谷，同拍拖十年嘅另一半分手，頹廢咗大半年。」師傅即指與「五鬼」磁場有關。
Bella 自爆曾撞鬼：白色袍，黑色長頭髮
Liam 則被師傅貼中有受「禍害」磁場影響，Liam 透露 2019 年曾遇車禍險死，當晚他乘坐的小巴越線，差點撞向單層巴士，事件中小巴司機意外身亡，Liam 亦有受傷，他說︰「小巴司機瞓着咗轉咗去另一條行車線，好在巴士扭軚避咗，唔係死傷仲多。」師傅根據小巴車牌英文字「UG」計算出「21」及「7」，當中「21」屬「絕命」磁場，會影響司機駕駛時容易不留神。有「馬路炸彈」之稱的 Carmen 遂請教師傅如何藉車牌磁場避免意外，師傅指有「伏位」及「延年」磁場數字的車牌，可減低意外發生。至於被批中 17 歲半時有桃花劫的 Bella，則透露曾於演出舞台劇時遇上白袍女鬼：「當時我係一路唱一路做，佢就企喺前面，白色袍，完全黑色長頭髮，我當然好驚。但係感覺唔恐怖嘅，佢好平靜好乾淨，我第二日就即刻做番啲拜神嘢。」師傅聽畢遂指「五鬼」磁場容易吸引靈體，但憑正能量可以化解。
今晚（29 日）及明晚（30 日）主題分別是「移民攻略」及「職場達人」，今晚嘉賓有旅港日本人和泉素行、涂毓麟（Oscar）及 J2er 葉靖儀（Michelle），當中 Michelle 身份證被計算出包含兩組「五鬼」磁場，到底是好是壞？明晚一集嘉賓是李忠希、《仔仔一堂》參加者 Ray 及兩名 J2er 陳若思（Amber）及葉靖儀，師傅在節目中將教大家如何透過英文名計算出適合什麼行業，萬勿錯過。