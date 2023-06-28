數你條命｜洪永城被封為緊張大師梁諾妍吳若希關於孖胎的爭議引熱議
全新風水命理節目《數你條命》，靈魂談判師 Depp 將帶領 J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目逢周一至周五晚上 10 點半 J2（82 台）播出。昨晚（27 日）一集主題是「數數子女命」，嘉賓有洪永城（Tony）太太梁諾妍（Inez）、吳若希（Jinny）及其弟弟吳梓楓。
Depp 師傅是集公開「生命密碼公式」，以農曆出生日期為基礎計算出來的數字組合，推斷一個人不同年齡階段的相關磁場，小朋友與成年人的「生命密碼公式」計算方法略有不同。本集探討內容主要圍繞親子關係及子女學業運等，其間更談及「花生指數」極高的添丁話題；對此兩位星級媽咪各有不同看法，Jinny 一被問到會否追第三胎時，即斷言表示不會，並意有所指謂：「正常嚟講，呢 5 年都應該安全嘅，舊年有啲手術上面嘅嘢做咗。」
至於 Inez 則透露由於 Tony 媽咪是 Twins，故想知道自己將來會否也有機會佗孖胎，並謂當初佗 Amber 時發現不是孖胎時，已搞笑投訴老公「渣」；對此 Depp 師傅指 Inez 因坐擁打孖上數字磁場，故確實有機會佗孖胎，只是剛剛錯失了一次大好機會，最快要等到45 歲，Inez 聞言即大笑︰「我 ok 呀，唔知 Tony 得唔得。」Jinny 聞言大笑之餘，更盞鬼搭嗲：「到時可以人工。」
談到教育子女，兩位星級媽咪同樣「大不同」，Inez 指由於自己太 carefree，令 Tony 變相成了「緊張大師」，更透露 Tony 曾相約她到 coffee shop 研究女兒入學問題，但最後感覺猶如開會：「佢問我有冇做 Research，學校搵成點，同埋有冇問過啲朋友？好似
presentation 咁。」至於 Jinny 則自言是主導那位，並為與小兒子相處問題大感煩惱：「我
個仔都幾 kick 架，我照顧細佬時，佢成日都有令人好意外嘅嘢，會令我不知所措，好似同佢溝通唔到咁。」師傅即指 Jinny 小兒子有齊「五鬼」及「禍害」，故此與父母易生衝突、性格亦活躍多變。