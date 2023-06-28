數你條命｜洪永城被封為緊張大師梁諾妍吳若希關於孖胎的爭議引熱議

全新風水命理節目《數你條命》，靈魂談判師 Depp 將帶領 J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目逢周一至周五晚上 10 點半 J2（82 台）播出。昨晚（27 日）一集主題是「數數子女命」，嘉賓有洪永城（Tony）太太梁諾妍（Inez）、吳若希（Jinny）及其弟弟吳梓楓。