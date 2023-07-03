數你條命｜爆料苑瓊丹開運祕訣名字要喊四次梁思浩中六合彩全靠幸運號碼

全新風水命理節目《數你條命》，有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問 Depp、將帶領 J2er 吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與每集參與錄影嘉賓進行「數字」交流，節目逢周一至周五晚上 10 點半 J2（82 台）播出。今晚（3 日）播出的第六集主題是「拆解財富密碼」，嘉賓有梁思浩、倪嘉雯（Carmen）以涂毓麟（Oscar）。