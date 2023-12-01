新聞女王｜佘詩曼拍攝劇烈戲份膝蓋未康復Ronny眼神搶鏡林景程秒變彩蛋

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由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

今晚（30 日）講到 Man 姐（佘詩曼飾）等人為 SNK News 立下大功，方太（龔慈恩飾）遂挽留兼躍升 Man 姐為副總監，凌駕於總主播主任佐治（馬國明飾）之上。上位的 Man 姐拉攏家妍（李施嬅飾）加入文家軍，家妍最後卻選擇撐飛爺（鄧智堅飾）…明（12 月 1 日）晚劉艷（王敏奕飾）又再闖禍，爆出驚人「元旦綠眼 BB」風波，令 SNK News 被追討 1,000 萬賠償金；另邊廂 Man 姐、佐治及飛爺同時收到神秘短訊，三人就應否報道未經證實的富商死訊展開激烈爭拗…Man 姐成名作「賊王案」真相亦曝光，原來當年她與攝影師男友阿傑（譚俊彥飾）只是碰巧目擊案件，基於職業性本能阿傑即時舉機、並因衝至太前線致腿部中槍。之後阿 Man 在阿傑逼迫下接力拍攝，面對槍林彈雨嚇至腳軟的阿 Man，全程忙亂地半爬半行，又被槍聲嚇至不斷灑淚；憑藉「不知所措」的落淚展現喊戲的多元演法。根據官方花絮片，阿佘拍攝相關場口確實費勁，排位時拿起攝影機已一再嗌重，之後又要重複跌倒及跪地等動作；為策安全，劇組為眾演員做足保護措施，包括為「跪地佘」安裝護膝。

阿佘今晚七時左右亦在微博上載相關場口照片，坦言是其中一幕最難忘的戲：「最近經常被問到最難忘的一場戲，其實除了火災直播那場，賊王案槍戰也讓我記憶深刻。」阿佘又笑指拍攝時與 Man 姐一樣很緊張，腦袋更一度一片空白：「拍攝時我的緊張程度不亞於 Man 姐，哈哈，現場氣氛如同戲裏一樣緊張又嚴肅，槍聲巨響，我腦子也跟着 Man 姐一樣一片空白了～」談到要在場口半爬半行，阿佘坦言膝蓋到現在還沒完全康復：「當時要從阿傑手裏拿起攝像機，從一邊的馬路跪着爬到另一邊的馬路，大概來來回回拍了十幾二十條，到現在膝蓋還沒好（拍攝時加了護膝，但是動來動去的時候就會歪）。」另外阿佘還上載了兩張手部擦損的照片，足證為場口付出不少。

Ronny 自爆賊眉賊眼加工大法

去年在關文深監製的台慶劇《下流上車族》有不俗發揮的林景程，繼張頴康、楊明後成為第三大彩蛋；與頴康及楊明一樣，林景程向阿佘打完招呼後，即撞正賊王（黎澤恩 Ronny 飾）並遭一槍爆頭。同樣值得關注的，還有「賊王」Ronny，予人感覺有型靚仔的他，這次飾演悍匪令人印象深刻，尤其冷酷、高傲又恐怖的雙眼，面對阿佘依然搶戲，更獲不少網民笑指像王敏德。對於造型出色搶戲，Ronny 笑言：「我拍攝前有不斷去跑步丶游水同曬太陽，可惜嗰陣唔係經常有陽光，所以最後都要靠化妝師每次幫我整黑塊面同整亂堂眉，直到夠晒『賊眉賊眼』為止，哈哈。」

Man 姐語錄：

「間房係我用阿傑同自己嘅靈魂換番嚟，我唔會畀佢白白犧牲，十年前係、依家都係。」

「如果個天畀多次機會我 我情願 quit，同阿傑一齊去美國，可惜個天冇如果」「我睇人用嘅，咩人衝鋒陷陣，咩人用嚟同我修甲，我分得好清楚。」

升職後向下屬立下馬威：「呢度唔係（內容）農場，係戰場！」

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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