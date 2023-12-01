新聞女王｜佘詩曼拍攝劇烈戲份膝蓋未康復Ronny眼神搶鏡林景程秒變彩蛋
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
阿佘今晚七時左右亦在微博上載相關場口照片，坦言是其中一幕最難忘的戲：「最近經常被問到最難忘的一場戲，其實除了火災直播那場，賊王案槍戰也讓我記憶深刻。」阿佘又笑指拍攝時與 Man 姐一樣很緊張，腦袋更一度一片空白：「拍攝時我的緊張程度不亞於 Man 姐，哈哈，現場氣氛如同戲裏一樣緊張又嚴肅，槍聲巨響，我腦子也跟着 Man 姐一樣一片空白了～」談到要在場口半爬半行，阿佘坦言膝蓋到現在還沒完全康復：「當時要從阿傑手裏拿起攝像機，從一邊的馬路跪着爬到另一邊的馬路，大概來來回回拍了十幾二十條，到現在膝蓋還沒好（拍攝時加了護膝，但是動來動去的時候就會歪）。」另外阿佘還上載了兩張手部擦損的照片，足證為場口付出不少。
Ronny 自爆賊眉賊眼加工大法
去年在關文深監製的台慶劇《下流上車族》有不俗發揮的林景程，繼張頴康、楊明後成為第三大彩蛋；與頴康及楊明一樣，林景程向阿佘打完招呼後，即撞正賊王（黎澤恩 Ronny 飾）並遭一槍爆頭。同樣值得關注的，還有「賊王」Ronny，予人感覺有型靚仔的他，這次飾演悍匪令人印象深刻，尤其冷酷、高傲又恐怖的雙眼，面對阿佘依然搶戲，更獲不少網民笑指像王敏德。對於造型出色搶戲，Ronny 笑言：「我拍攝前有不斷去跑步丶游水同曬太陽，可惜嗰陣唔係經常有陽光，所以最後都要靠化妝師每次幫我整黑塊面同整亂堂眉，直到夠晒『賊眉賊眼』為止，哈哈。」
Man 姐語錄：
「間房係我用阿傑同自己嘅靈魂換番嚟，我唔會畀佢白白犧牲，十年前係、依家都係。」
「如果個天畀多次機會我 我情願 quit，同阿傑一齊去美國，可惜個天冇如果」「我睇人用嘅，咩人衝鋒陷陣，咩人用嚟同我修甲，我分得好清楚。」
升職後向下屬立下馬威：「呢度唔係（內容）農場，係戰場！」