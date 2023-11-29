新聞女王｜佘詩曼演技獲讚極強楊明客串消防員驚喜現身鄧智堅演繹勝利球迷引網民熱議
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
昨（28 日）晚戲內戲外都是 Man 姐（佘詩曼飾）Solo。玩「假辭職」玩出火的Man 姐，藉著四級大火示範「新聞極致」，在近 20 名 SNK News 同袍協助下一反「坐定定」常態由主播枱跳出新聞現場、上演霸氣十足的「流動」直播。直播期間突發事件不斷發生，Man 姐一一解決、在「最後一夜」勝出漂亮一仗…可惜Man 姐最終未能挽回劣勢，被冠以「唆使劉艷（王敏奕飾）衝入火場」罪名之餘，更因離職後接受專訪時對舊公司有骨落地、刺激 SNK 大老闆方太（龔慈恩飾）親自出手斷 Man 姐後路…
預告：Man 姐出王牌逼迫曉薇
整集的驚喜彩蛋位，是飾演消防員的楊明閃現火場救出劉艷；由於重裝備上陣的楊明救人時只露出一雙眼睛，令網民對相關演員真身大感好奇，紛紛猜測是否楊明，直到楊明開聲後，網民才留意表示驚嘆：「得對眼真係好難估，直到聽到把聲先認到佢，呢啲 Crossover 好。」今（29 日）晚一集，走投無路的 Man 姐將扭六壬自救，並出動「王牌」逼迫曉薇（何依婷飾），屆時將有重要新角色登場；另邊廂 SNK News 眾人在 Man 姐離職後食花生，「姐是個傳說」的不同版本在新聞部不脛而走…
火場花絮片曝光 阿佘一秒激動變從容晒視后功架
Man 姐示範「極致新聞」的同時，阿佘亦示範了「極致演技」，除了 VS 佐治的招牌「霸氣挑機樣」繼續有感，與劉艷的微妙互動亦有睇頭。Man 姐雖有心利用劉艷協助翻身，但沒想過劉艷會如此瞓身；當知道劉艷被困火場、生死未卜，難掩憂心的 Man 姐仍強裝鎮定繼續直播；當播出劉艷捨身拍攝的火場片段後，Man 姐更忍淚哽咽直播兼感謝劉艷。之後看到劉艷被救出，Man 姐舒一口氣同時亦難掩內疚、更一度激動至熱淚盈眶，但礙於要 End Cue，Man 姐果斷地抹去淚水後即掛著專業笑容完成離職前最後一次直播…在短短場口中，阿佘不但喊出既含蓄又
漂亮的新境界，還演繹了高傲、自信、憂心、安慰、內疚、強裝鎮定等多層次情緒，難怪獲讚「演技真的太強」。另官方釋出場口拍攝花絮，連打燈都親力親為的阿佘，私下相當活潑，即使拍完激動場面、或是唸完繞口對白，阿佘仍能一秒回復從容及燦爛笑容，功力非一般！
飛爺爆「A 字膊」金句
昨晚 Man 姐三面樹敵，除了死對頭佐治（馬國明飾）爆陰毒「老點」她前往危險位作直擊報道，飛爺的「A 字膊」及「護艷心切」的家妍（李施嬅飾）亦咬住她唔放。昨晚一集還揭出重要往事，原來獲 Man 姐親手提攜的佐治之所以反轉豬肚，全因飛爺在背後搞小動作，令佐治誤會 Man 姐向其宣戰在先…獲 Man 姐封為「勝利球迷」的飛爺，昨晚在決策時拋出一句：「如果個直播係成功，成件事係我批准我策劃，如果件事衰咗，我唔知架喎，係你文慧心自把自為，偷用公司資源去滿足一己私欲」、將其「輸打贏要」渣上司一面展露無遺，網民聽到「勝利球迷」四字後均大讚貼切抵死，網民更即時引發熱討。
鄧智堅拆解「珍奶」作用：飛爺需要糖分
自開播以來佔戲頗重的飛爺，最大記憶點除了夠晒輸打贏要、就是從不離手的珍珠奶茶，智堅笑言老是常出現的珍奶，是為了凸顯新聞工作者遇到的壓力：「劇本本身已經有（珍奶嘅出場），不過某啲場口我同監製導演溝通咗後決定加碼，因為做突發新聞壓力好大、好多決策要做，所以飛爺需要糖分。」並揭出飛爺「圓形眼鏡」背後玄機：「突顯佢唔會正面交鋒，表面圓滑但其實笑裡藏刀。」談到角色貼地，不少打工仔看罷後大有共鳴，認為人生總會遇到一個「衰上司」，對此智堅笑言：「我都有問過一啲職場上嘅朋友，唔少都遇過『勝利球迷型』嘅中、高層。我記得拍攝時，自己加咗一句對白，就係當家妍表示『未應承』，我回佢：『係未應承，咁即係未拒絕啦』，帶出老細要面嘅一面。」第七集金句：