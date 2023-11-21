新聞女王｜佘詩曼霸氣語錄引爆文家軍vs佐治黨惡鬥郭柏妍眼鏡妹搶鏡
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
佘詩曼李施嬅演技同被點讚
《新聞女王》自上周末在內地首播後掀起連番熱話，並接連登上內地微博熱搜榜；昨晚（20 日）《新聞女王》在翡翠台首播後同樣好評不斷，網民大讚兩位女主角佘詩曼及李施嬅演技到家，除讚佘詩曼主播 Tone 幾可亂真，又指李施嬅似足跑現場的傳媒；網民又普遍認為第一集劇情豐富緊湊、戲劇效果及張力足夠。首集甫一開始片頭以「小劇場」代替主題曲，突顯故事角色或人物背景。第一集小劇場主角是 Man 姐，雖然時長只有約四分鐘，已將 Man 姐高冷、果斷及有智慧的女強人人設立體展現，先後收服老闆級盧博士（鄭啟泰飾）及熱血學生 Bella（郭柏妍飾），尤其反問 Bella 的數句更是句句啜核：「觀眾望住個畫面就決定轉台定繼續睇落去，你有冇把握黃金七秒？」、「想做主播淨係有記者 Sense 唔夠架喎」。
首集劇情簡介
緊接每集小劇場的間場，是新聞專業用語解釋或是名人經典語錄，兩者將交替出現突顯每集主題。首集的間場是貼題的 Anchor 用語解釋，之後馬上進入戲肉—大型巴士翻側意外！意外發生後，SNK News 兵分三路做故仔—包括 Man 姐領軍的「文家軍」，核心成員有 Man 姐貼身跟班曉薇（何依婷飾）；梁景仁（佐治，馬國明飾）的「佐治黨」，核心成員有擅於搜集爆炸性花生角度的 Cathy（高海寧飾），以及堅守新聞第一現場的張家妍（李施嬅飾）…在既要合作又要一爭長短的前題下，文家軍及佐治黨分別就巴士機件故障、及司機與乘客爭吵兩個截然不同的角度進行調查及採訪，家妍則帶著表現不佳的新人唐芷瑤（陳曉華飾）衝上最前線…
佘詩曼：每日開完工似打完仗
昨晚佘詩曼由頭帶到落尾，事故發生後 Man 姐拿著咖啡直衝主播間、以機關槍式口脗向團隊發施號令已相當有型；之後一幕 Man 姐在倒數直播出街的生死關頭，
竟以無人可取替的主播身份、威脅新聞總監飛爺（鄧智堅飾）將芷瑤交到她手上，並信心爆棚爆出一句：「我都好想知邊個坐到我呢個位！」展現超凡你勢。談到劇中主播 Tone 令人驚艷，無論神態、聲調、語速均甚為像真，阿佘受訪時透露一早開始做功課：「開拍前大半年我已經睇緊劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇吓邊種演繹方式啱 Man 姐。」對於對白又長又涉及大量專業名詞，阿佘笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是大挑戰：「我每日拍十幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返到屋企好似打完一場仗咁，不過自己都享受呢種成功感。」
內地好評劇本：新聞女王編劇是懂打工人的
第一集還有不少上位小花、小生以及資深演員加持，分別為郭柏妍、陳曉華、飾演飛爺秘書的曾淑雅（Jumbo），以及飾演警察的張頴康、黃庭鋒、黃耀煌及鄔嘉駿；當中以郭柏妍及陳曉華最為亮眼，前者的清純四眼 Look、配以純真呆萌眼神可愛又搶戲；後者因能力值不足飽受嫌棄走上歪路，角色頗有發揮，其中一句：「無論幾努力都好，努力庸才點努力都唔會追得上努力嘅天才」，更活脫脫道出了資質平庸職場人的辛酸，難怪內地網民對劇集編劇讚不絕口：「新聞女王編劇是懂打工人的」。
Man 姐其他霸氣語錄：
‧「呢行邊個唔搶呀？搶獨家 搶頭條 搶畫面 搶人！」
‧「咩都要我講你先識做，公司可以冇咗你架喇喎」
‧「依家上網咁多嘢睇，點解一定要睇我哋先？所以我哋要多角度、專業分析、要新嘢、觀眾未見過嘅最好」
內地熱爆話題
‧「內娛（內地娛樂）中𩟖好久的真正女強人設」
‧「新聞女王，沒一個好惹的」
‧「在新聞女王上班摸不了一點魚（意思偷不了懶）」
‧「一天一集根本不夠看」
‧「捨不得倍速」
‧「好高級的罵人方式」