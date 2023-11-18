新聞女王｜踰百萬預約破紀錄佘詩曼被封毒舌判官Gigi查字典獻唱片尾曲
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，將由 11 月 20 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。 《新聞女王》由宣布正式拍攝開始、一直備受內地及香港媒體及網民關注，昨晚（17 日）在內地開播前夕早已錄得超過 2.7 億的微博話題閱讀量（截至昨午四時）、17.5 萬的微博話題討論量，以及超過 2.8 億的抖音累計話題播放量；另外還打破歷史、以超過 100 萬預約數量登上「優酷史來港劇預約 Top 1」，「戲」勢逼人。在網絡引發連番熱話的、被冠以「全員惡狼」的《新聞女王》，熱搜關鍵詞語先後有「演技保證」、「毒舌判官」及「女王大人」等，大部分均圍繞劇集主角阿佘衍生，足見阿佘在內地網民心目中的期待值！
Gigi 受訪時坦言對新歌反應感到期待，皆因是其首支英文單曲之餘，亦是首度為台慶劇獻唱歌曲：「希望我聽到首歌時唔會覺得太尷尬啦。」向來是「努力派」的 Gigi，為了片尾曲更是做足功課：「因為我本身英文唔係咁常用，所以我有逐個字去查字典，同埋寫低晒啲意思，等自己可以了解啲歌詞好啲。發音方面，我事前都有練習，逐個字去練習點讀，練到覺得有效果先成句讀出嚟。」談到錄音，Gigi 笑指過程尚算順利，只是其間因肚餓以致「唔夠氣」：「我平時一係食完嘢抖一陣就錄音，一係就錄完音先食。嗰日我諗住錄完音先食嘢，但去到一半需要錄到 powerful 嘅部份時，我就真係冇辦法喇，不如食啲嘢先，結果我食咗肉餅飯，食完之後真係有番啲力氣，否則係餓到郁唔到。」
除片尾曲主唱身份曝光，MV 還曝光了劇集的星級客串陣容，當中最大驚喜的是陳山聰，片段所見山聰狀甚肉緊地痛苦揮刀，手中還持有一個洋娃娃，似乎飾演的並非普通角色，令人期待。 官方片尾曲 MV 連結： https://www.youtube.com/watch?v=G1VmUmsHCvs