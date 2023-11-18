新聞女王｜踰百萬預約破紀錄佘詩曼被封毒舌判官Gigi查字典獻唱片尾曲

由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，將由 11 月 20 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。 《新聞女王》由宣布正式拍攝開始、一直備受內地及香港媒體及網民關注，昨晚（17 日）在內地開播前夕早已錄得超過 2.7 億的微博話題閱讀量（截至昨午四時）、17.5 萬的微博話題討論量，以及超過 2.8 億的抖音累計話題播放量；另外還打破歷史、以超過 100 萬預約數量登上「優酷史來港劇預約 Top 1」，「戲」勢逼人。在網絡引發連番熱話的、被冠以「全員惡狼」的《新聞女王》，熱搜關鍵詞語先後有「演技保證」、「毒舌判官」及「女王大人」等，大部分均圍繞劇集主角阿佘衍生，足見阿佘在內地網民心目中的期待值！