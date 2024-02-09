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《新聞女王》｜全年總冠軍收視劇，平均收視點破紀錄達26.9！

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來到兔年最後一天，無綫根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA

收視資料數據，將於今日稍後時間在官方社交網專頁公布 2023 年翡翠台 10 大最高收視劇集，以及單集最高收視劇集排名。

新聞女王 收視資料數據，將於今日稍後時間在官方社交網專頁公布 2023 年翡翠台 10 大最高收視劇集，以及單集最高收視劇集排名。
收視資料數據，將於今日稍後時間在官方社交網專頁公布 2023 年翡翠台 10 大最高收視劇集，以及單集最高收視劇集排名。（圖片來源：TVB

由佘詩曼、李施嬅、譚俊彥及高海寧等主演的熱播話題台慶劇《新聞女王》，眾

望所歸以 7 天跨平台總收視平均 26.9 點榮登全年收視總冠軍劇集，緊隨其後的是播出時同樣引發無數熱話、無綫金牌監製文偉鴻作品、由馬國明、陳山聰、劉佩

新聞女王 望所歸以 7 天跨平台總收視平均 26.9 點榮登全年收視總冠軍劇集，緊隨其後的是播出時同樣引發無數熱話、無綫金牌監製文偉鴻作品、由馬國明、陳山聰、劉佩
望所歸以 7 天跨平台總收視平均 26.9 點榮登全年收視總冠軍劇集，緊隨其後的是播出時同樣引發無數熱話、無綫金牌監製文偉鴻作品、由馬國明、陳山聰、劉佩（圖片來源：TVB

玥及劉穎鏇主演的《隱形戰隊》，7 天跨平台總收視平均 25.5 點；另由信心保證鐵三角—羅永賢監製、黃偉強編審及視帝陳豪攜手打造的《破毒強人》，7 天跨平台

新聞女王 玥及劉穎鏇主演的《隱形戰隊》，7 天跨平台總收視平均 25.5 點；另由信心保證鐵三角—羅永賢監製、黃偉強編審及視帝陳豪攜手打造的《破毒強人》，7 天跨平台
玥及劉穎鏇主演的《隱形戰隊》，7 天跨平台總收視平均 25.5 點；另由信心保證鐵三角—羅永賢監製、黃偉強編審及視帝陳豪攜手打造的《破毒強人》，7 天跨平台（圖片來源：TVB

總收視平均 24.7 點，陳豪更憑該劇再度勇奪視帝殊榮！

排名第四名共有三套劇集，三套 7 天跨平台總收視平均均為 22.1 點，分別是由張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪

新聞女王 張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪
張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪（圖片來源：TVB

及龔嘉欣主演的《新四十二章》，說陳豪及龔嘉欣為收視福將絕不為過。值得一

提的是，口碑不斷的《靈戲》，在「亞洲影藝創意大獎」中曾贏得「最佳喜劇節

目」殊榮。由於共有三套劇集 7 天跨平台總收視同為平均 22.1 點，第五及第六名位置從缺，之後排名第七的，是黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》，7 天跨

新聞女王 黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》
黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》（圖片來源：TVB）

平台總收視平均 21.8 點；第八名是蔡思貝、何廣沛及一眾年青演員擔正的《你

好，我的大夫》，7 天跨平台總收視平均 21.7 點，第九位是陳法蓉主演的《一舞傾城》，7 天跨平台總收視平均 21.6 點，第十位則是胡定欣及王浩信主演的《廉政狙擊》，7 天跨平台總收視平均 21.3 點。

新聞女王 《一舞傾城》陳法蓉主演
《一舞傾城》陳法蓉主演（圖片來源：TVB）

單集最高收視劇集五強，則順序為錄得 30.1 點的《破毒強人》、28.7 點的《隱形戰隊》、28.4 點的《新聞女王》、24.7 點的《靈戲逼人》及 24.4 點的《一舞傾城》。

新聞女王 《靈戲逼人》
《靈戲逼人》（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

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