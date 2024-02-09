《新聞女王》｜全年總冠軍收視劇，平均收視點破紀錄達26.9！
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來到兔年最後一天，無綫根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA
收視資料數據，將於今日稍後時間在官方社交網專頁公布 2023 年翡翠台 10 大最高收視劇集，以及單集最高收視劇集排名。
由佘詩曼、李施嬅、譚俊彥及高海寧等主演的熱播話題台慶劇《新聞女王》，眾
望所歸以 7 天跨平台總收視平均 26.9 點榮登全年收視總冠軍劇集，緊隨其後的是播出時同樣引發無數熱話、無綫金牌監製文偉鴻作品、由馬國明、陳山聰、劉佩
玥及劉穎鏇主演的《隱形戰隊》，7 天跨平台總收視平均 25.5 點；另由信心保證鐵三角—羅永賢監製、黃偉強編審及視帝陳豪攜手打造的《破毒強人》，7 天跨平台
總收視平均 24.7 點，陳豪更憑該劇再度勇奪視帝殊榮！
排名第四名共有三套劇集，三套 7 天跨平台總收視平均均為 22.1 點，分別是由張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪
及龔嘉欣主演的《新四十二章》，說陳豪及龔嘉欣為收視福將絕不為過。值得一
提的是，口碑不斷的《靈戲》，在「亞洲影藝創意大獎」中曾贏得「最佳喜劇節
目」殊榮。由於共有三套劇集 7 天跨平台總收視同為平均 22.1 點，第五及第六名位置從缺，之後排名第七的，是黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》，7 天跨
平台總收視平均 21.8 點；第八名是蔡思貝、何廣沛及一眾年青演員擔正的《你
好，我的大夫》，7 天跨平台總收視平均 21.7 點，第九位是陳法蓉主演的《一舞傾城》，7 天跨平台總收視平均 21.6 點，第十位則是胡定欣及王浩信主演的《廉政狙擊》，7 天跨平台總收視平均 21.3 點。
單集最高收視劇集五強，則順序為錄得 30.1 點的《破毒強人》、28.7 點的《隱形戰隊》、28.4 點的《新聞女王》、24.7 點的《靈戲逼人》及 24.4 點的《一舞傾城》。
圖片來源：圖片來源：TVB