新聞女王｜龔慈恩佘詩曼鬥法烏龍百出網民讚龔姐戲路廣專誠電年代曲髮鬧爆鄧智堅
由無綫與優酷聯合製作，謝穎、鍾澍佳總監製、關文深監製的台慶劇《康業信貸快遞呈獻：新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
網民：「又靚又好戲，輕鬆搞笑正劇都得」
昨晚（11 月 30 日）方太（龔慈恩飾）與 Man 姐（佘詩曼飾）的「政治麻雀」在內地播出時亦引發熱話，該幕設計亦盡顯心思。回顧首周劇情方太打牌給 Man姐、Man 姐會毫不猶疑地食糊；但當經歷過「假辭職」低谷，謹慎了的 Man 姐即使方太鬆章仍選擇不食糊，更「反鬆章」給方太；方太流露滿意神情的同時，仍不忘擺下馬威叮囑阿 Man：「以後做嘢要有分寸」；網民看畢無不感嘆：「政治麻雀就是要這樣打」。該場另一吸引之處，是龔姐與阿佘的「眼神比併」，即使沒有對白，也能看出兩人的情緒轉換，阿佘對著飛爺和方太笑容明顯有分別；龔姐亦將嘉許、怪責及試探等不同眼神演出層次，超強氣勢獲封為劇集真正「操盤手」，網民更大讚龔姐好戲：「方太好戲，一句『係咩？』威嚴勁到呢」、「龔慈恩carry 到個角色」、「又靚又好戲，輕鬆搞笑正劇都得」、「真係好好戲，垂簾聽政又似，拍鷲哥做老夫老妻又得」、「個氣勢勁到！」
曾被「話中話」對白考起：好多時未必係表面嗰個意思
以往在劇集中多擔任柔弱及慈祥角色的龔姐，這次「一反常態」飾演經常話中有話、看似老謀深算的方太，對此龔姐受訪時坦言好玩，大讚角色夠晒人性化，並笑言自己也有被方太的「話中話」考起：「劇本好，方太好多時喺 Key point 位出現，會令到形勢逆轉，同埋佢好多時講嘢未必係表面嗰個說話嘅意思；我都試過有場戲，我第一次睇劇本嘅感覺，同我睇晒前後故事之後，先知道完全唔係嗰回事。」龔姐透露為配合角色，專誠電了一頭別具年代感的短髮：「有個 Image 喺度先至帶到件事出嚟，總唔能夠好『地』同好現代嘅髮型，個角色會冇咁有威嚴。」果然一絲不苟。
龔姐又謙稱角色獲好評，全靠身邊演員配合：「監製想要我演『棉裏針』，呢個唔係靠我一個人做到，第一係劇本，另外其他演員幫忙都好緊要；你有時好惡喺度
鬧，但其他演員冇反應就唔會有威嚴，真係要多謝其他拍檔去幫我成就個感覺。」據知下周龔姐精彩演出將會升級，SNK News 於下周第 12 集開始將陷入重大危機，方太更要殺回公司控制大局，其間因飛爺的無能發火爆 Seed，場口精彩。龔姐亦笑言劇中最大「遭殃者」是飾演「勝利球迷」飛爺鄧智堅：「劇入面我對大部分人都保持儀態，只係對飛爺惡出面，呢啲就係愈係自己人，愈睇到自己最真實一面嘅寫照，我對飛爺係真係惡。」談到麻雀場口，龔姐笑言烏龍百出：「我識打麻雀，但就從未打過自動麻雀機，嗰次係我第一次，又唔知道邊度撳掣、又唔知點將啲牌整番上嚟，好多嘢都好烏龍。麻雀機原來洗完一次（牌）後、要好耐先彈番上嚟，頭一、兩次我哋都喺度呆等、唔知點好，都幾好玩。」