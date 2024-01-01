《旁觀者》｜「大笑姑婆」吳若希破格演繹陰森冷艷網紅，連詩雅新劇角色變身

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，一月一日元旦日起、逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。