旁觀者

《旁觀者》｜王敏奕羅天宇連詩雅新任連環殺手？丁樂鍶自創對白動作獲讚，王敏奕淚美人喊法唯美

tvb娛樂
東方新地

廣告

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，本周一至五晚九點半翡翠台播映大結局。結局篇的《旁觀者》將開出更大懸念—「黑鼠尾草殺手」。為了愛人阿魚（王敏奕飾），「白鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）忍手多時，但隨著馬子洋（謝東閔飾）及 Café 店員Viane（丁樂鍶 Janice 飾）先後被殺，而二人死後身邊點燃的均是黑鼠尾草而非白鼠尾草，令阿魚等人認定有新的連環殺手出現…本周阿魚將與浚祈（羅天宇飾）及覓希等人追尋「黑鼠尾草殺手」真身，除有連番鬥智鬥力場面，還將有更多重要角色死亡，結局走向出乎意外。對於有新連環殺手出現，網民感到相當好奇，認為受了喪母打擊後情緒更為波動的阿魚最大嫌疑；至於有著被欺凌過去兼有強逼症的浚祈，及慘遭愛慕對象出賣兼慘遭強姦的柏妍（連詩雅飾）亦在嫌疑人之列。

旁觀者 呢幕淋雨戲拍得好唯美。
呢幕淋雨戲拍得好唯美。（圖片來源：TVB

昨晚（22 日）一集個案亦引發討論，有網民直指故事虐心。個案主角 Viane（Janice 飾）作為覓希 Café 員工的她經常遲到早退、無故曠工兼無心工作，每次覓希想訓示她時，她必然惡人先告狀兼歪理連連，令覓希及觀眾為之激心。對於親生兒子康仔（林景熹飾）Viane 亦相當不稱職，未婚產子的她雖已為人母但仍戀愛大過天，為了現任男友更主動放棄康仔撫養權，結果令康仔遭受同樣不負責任的生父毒打，令阿魚、覓希及觀眾相當看不過眼，最終就在 Viane 決定改過一刻，神秘殺手將她送了往鬼門關…

旁觀者 Janice 將一個無心工作嘅人演繹得淋漓盡致，連學沖咖啡咁簡單都學唔識。
Janice 將一個無心工作嘅人演繹得淋漓盡致，連學沖咖啡咁簡單都學唔識。（圖片來源：TVB

早年入行時憑《美女廚房》「美味天使」腸粉身份為觀眾熟悉的 Janice，入行多年參與過不少劇集拍攝，當中最突出的是《殺手》中的兔女郎，劇集播出時一度引發熱話。是次 Janice 造型雖然只是普通 MK 妹，但由於角色人設及遭遇均十分出位，昨晚一幕藏屍紙盒更是矚目驚心，留下深刻印象之餘，亦有網民讚顏值身材俱不俗，期待她之後再有更多演出機會。Janice 受訪時坦言是次角色很大突破：「都算係第一次接到咁重戲份嘅角色，初初我睇完個劇本，都有感嘆話：『咁都得？點解會有啲咁嘅阿媽』，但再睇細啲對白同埋聽監製解釋後就明白多咗，呢個其實只係一個一啲都唔生性嘅 MK 妹，畀人搞大咗個肚但又唔識照顧仔女。」拎家中公仔對戲幫忙入戲

旁觀者 成日遲到早退兼無故曠工之餘，畀人話兩句仲要好慘咁。
成日遲到早退兼無故曠工之餘，畀人話兩句仲要好慘咁。（圖片來源：TVB

為了凸顯角色的不負責任及不成熟，Janice 透露經過深入觀察及做功課後，為角

色設計了不少對白及小動作：「我行路同企喺度都特登做得 hea 啲，然後又懶跳躍咁行，呢啲同平時嘅我都好唔同。另外真係要多謝監製有執過我啲對白、睇吓點樣令我再衰女啲，我自己最深刻嘅一句自創對白係：『乜咁我都有錯咩』，去凸顯個角色嘅自以為是。」為投入角色，Janice 笑言有拿家中毛公仔練戲：「我最癡線嘅位係，拎咗屋企啲公仔當劇入面個仔嚟到排戲。」

旁觀者 Janice 話佢全套劇佢都特登企得好 hea，有圖有真相。
Janice 話佢全套劇佢都特登企得好 hea，有圖有真相。（圖片來源：TVB

昨晚敏奕的演出亦很搶，被封為劇集 MVP 的她，在一集裏一口氣挑戰了爆喊、淋雨，最經典場口則是整個人浸在浴缸中。嚇人的是，敏奕不但在水中仍能睜開雙眼，就算閉氣多時亦能應付自如，還能分心及分神演戲，難怪阿細亦大讚熟水性的敏奕對場口拍攝幫助很大，並透露無論浸浴缸或是淋雨戲，敏奕均是一 Take完成，足證劇組台前幕後甚有默契。劇中因為角色遭遇及性格感性要多番挑戰喊戲的敏奕，昨晚憶及亡母一幕時、眼淚接連不斷地分別從左眼及右眼徐徐落下的「落雨式喊法」，不但入心入肺，更相當唯美，要封為「淚美人」絕不為過。

旁觀者 吳若希啲「眼神殺」好正。
吳若希啲「眼神殺」好正。（圖片來源：TVB）
旁觀者 吳若希啲「眼神殺」好正。
吳若希啲「眼神殺」好正。（圖片來源：TVB）
旁觀者 吳若希啲「眼神殺」好正。
吳若希啲「眼神殺」好正。（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）
旁觀者
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 