《旁觀者》｜王敏奕羅天宇連詩雅新任連環殺手？丁樂鍶自創對白動作獲讚，王敏奕淚美人喊法唯美

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，本周一至五晚九點半翡翠台播映大結局。結局篇的《旁觀者》將開出更大懸念—「黑鼠尾草殺手」。為了愛人阿魚（王敏奕飾），「白鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）忍手多時，但隨著馬子洋（謝東閔飾）及 Café 店員Viane（丁樂鍶 Janice 飾）先後被殺，而二人死後身邊點燃的均是黑鼠尾草而非白鼠尾草，令阿魚等人認定有新的連環殺手出現…本周阿魚將與浚祈（羅天宇飾）及覓希等人追尋「黑鼠尾草殺手」真身，除有連番鬥智鬥力場面，還將有更多重要角色死亡，結局走向出乎意外。對於有新連環殺手出現，網民感到相當好奇，認為受了喪母打擊後情緒更為波動的阿魚最大嫌疑；至於有著被欺凌過去兼有強逼症的浚祈，及慘遭愛慕對象出賣兼慘遭強姦的柏妍（連詩雅飾）亦在嫌疑人之列。