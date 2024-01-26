《旁觀者》｜今晚大結局狂掟嘢羅天宇爆料前要儲氣吳若希性感造型登場
由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，今（26 日）晚九點半翡翠台播映大結局。踏入結局篇的《旁觀者》，大部分集數均以主角視角展開故事，洋蔥式揭開每件真相的同時，亦望觀眾看到每個主角的心路歷程變化。
昨晚（25 日）劇情相當驚爆，雖然浚祈（羅天宇飾）「黑鼠尾草殺手」身份早已外露，但令人意外的是，從頭到尾都對柏妍（連詩雅飾）癡心一片的他，在練采文（吳若希飾）操控及自己心魔驅使下，不但洗柏妍腦令其以為自己有份參與殺人，更於柏妍驚揭真相後逃走期間將佢殺害，並自欺欺人柏妍被殺全因對被毒打陌生女子「見死不救」。最終阿魚（王敏奕飾）忍痛踢爆一切只是浚祈幻覺，柏妍被殺當晚現場一直沒有第三及第四者，由始至終被虐者及施虐者只有柏妍及浚祈…當真相被揭後，羅天宇即時崩潰並選擇自殺贖罪，羅天宇的激動表情及眼神，配以王敏奕痛心疾首的眼淚，及柏妍死得無比冤枉的劇情，整段戲心寒度爆燈。
視爆 seed 場口為極限挑戰
除了天台被踢爆戲及殺死柏妍場口，天宇另一幕怒擲物件亦相當瘋狂，談到接二連三的爆 seed 場口，天宇透露自己本身是不太擅長釋放情感的，故爆 seed 場口對其挑戰很大：「我嘅情感反應比起平常人係平啲，所以我接觸呢啲場口時，其實係唔慣個情緒去到咁高漲或者咁極端，所以都要 warm up 吓，可能做吓運動咁。對於我嚟講，嗰啲情緒算係一種極限挑戰，所以可能要事先 push 多啲、操吓個意志力，先至做到個效果。」2008 年憑參選香港先生入行的天宇，多年來雖然參與不少劇集演出，但原來從沒接觸過如此情緒大起大落場口，難怪拍攝時不無緊張：「有啲緊張、又有啲擔心，因為驚整到連詩雅。不過劇組就叫我放心，因為大家事先傾好咗邊啲嘢掂得、邊啲嘢唔掂得，而且尖嘅利嘅同埋玻璃嘅嘢都全部拎走哂。」天宇又笑謂出演今次角色最搞笑的，是不少身邊朋友大呼期待：「佢哋都話想睇吓我到底發脾氣或者發爛渣會係點，因為我自己本身唔會掉嘢。作為演員其實都好想畀新鮮感觀眾，希望將來可以有更多唔同嘗試。」
跌膊 Look 引熱議 連詩雅獲讚內外美俱備
臨近結局篇，另外兩位女主角連詩雅及吳若希的討論度日益高企，前者獲讚內外
美俱備、值得擁有更多機會，其中一幕跌膊 Look 更引發熱議，後者則獲盛讚演技有驚喜，成為觀眾追劇重心之一。昨晚一集獨白主角正是吳若希飾演的練采文，練采文除了會自揭為何對覓希（周柏豪飾）情有獨鍾，更會親述對高大昇（馬貫東飾）改觀的心路歷程，當中除了性感型格造型令人眼前一亮，一再反覆出現的「unpredictable」台辭亦令人印象深刻，一來是吳若希的冷傲 tone 演活了對
白及角色的神髓，二來是相關台辭亦突顯了練采文愛玩「估你唔到」的性格。 昨晚練采文為了高大昇試探賢女友（胡美貽飾）一幕亦十分精彩，遭練采文步步進逼至無地自容的賢女友，惱羞成怒拍枱鬧爆練采文八婆，驚覺被賢女友狠狠出賣的高大昇不但沒有怪責對方，拿玻璃樽怒擲自己洩憤的同時，還不忘向練采文大派定心丸，不按牌章出牌的方式深深打動了練采文…今晚練采文與覓希及阿魚三人將迎來終極對決，到底從來沒有親手殺過人、但雙手沾滿血的練采文會否被大昇感染改邪歸正？阿魚與覓希的兵捉賊角力戰又會如何終結？密切留意今晚《旁觀者》大結局。