《旁觀者》｜今晚大結局狂掟嘢羅天宇爆料前要儲氣吳若希性感造型登場

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，今（26 日）晚九點半翡翠台播映大結局。踏入結局篇的《旁觀者》，大部分集數均以主角視角展開故事，洋蔥式揭開每件真相的同時，亦望觀眾看到每個主角的心路歷程變化。