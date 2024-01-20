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《旁觀者》｜豹嫂胡蓓蔚Y2K打扮震撼登場，揭祕與王敏奕對戲祕密，羅毓儀蛇腰甜笑搶鏡

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由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。

旁觀者 胡蓓蔚角色一生傾力追尋愛情，可惜亦因而受盡傷害，更連累女兒。
胡蓓蔚角色一生傾力追尋愛情，可惜亦因而受盡傷害，更連累女兒。（圖片來源：TVB

昨晚（19 日）一集投出震撼彈，由於阿魚（王敏奕飾）媽咪向晴（胡蓓蔚飾）在過去 14 集經常失驚無神地在不合理情況下出現，不少網民推測向晴已死；原來向晴不但還在生，更一直希望見回阿魚。事緣愛情大過天的向晴因一直漠視女兒阿魚的需要和感受，更多次因失戀受刺激帶著女兒一起尋死；終於有一次不欲再做「陪葬品」的阿魚「詐死」兼痛下決心離開媽咪，並靠幻想出來的媽咪作為精神支持…昨晚分開多時的母女終於重逢，雖然靠著向晴現任丈夫家榮（曾航生飾）的調解，母女二人終於和好，可惜偏偏向晴卻在這時因病離逝，令阿魚大受打擊…整集最感人的位是，其實向晴一直很疼女兒，只是不懂去愛兼用錯了方法，以致痛失了大量與女兒的珍貴時光，即使最終醒覺亦為時已晚…

旁觀者 豹嫂身形真係弗到漏，仲隱約見到有腹肌，由 30 歲演到 50 歲自然零難度。
豹嫂身形真係弗到漏，仲隱約見到有腹肌，由 30 歲演到 50 歲自然零難度。（圖片來源：TVB

為一個場口專誠學踩 Roller 勁專業

胡蓓蔚（豹嫂）是次在《旁觀者》的演出相當破格，由於角色大部分時間「存活」在王敏奕的幻想中，故此每次出場均甚有驚喜，其中最經典一幕是在停屍間的不同角落出現，陰森的氛圍配以胡蓓蔚搞怪活潑的演出，令場口勁有記憶點。另外為了突顯向晴失去阿魚後的失落，豹嫂又要挑戰食垃圾飯盒及瞓街等不同頹廢行為。豹嫂受訪時坦言是次演出過足戲癮，並笑謂最難是踩 Roller 場口：「我完全唔識踩嘅，我嚟到呢個年紀先嚟跟專業老師上堂學，但可惜拍嗰日天公唔造美落大雨，嗰場係喺室外公園拍，地下好跣好滑，監製導演驚我跣親，到最尾都係輕輕咁帶過嚟拍，好多位我淨係上半身演戲，變相冇得學以致用。」

旁觀者 呢幕停屍間戲份唔單止唔驚，拍出嚟仲好鬼馬。
呢幕停屍間戲份唔單止唔驚，拍出嚟仲好鬼馬。（圖片來源：TVB

與王敏奕一對望即爆喊

談到與敏奕勁多對手戲，豹嫂笑言私下稱敏奕做老師：「好多謝敏奕，我演戲真係冇乜經驗，有時啲走位都唔係好識，係敏奕教我點留意啲細位同教我講嘢語氣要平啲、唔使咁演。我同敏奕都有個化學作用嘅，就係我哋對戲時唔可以四目交投，否則一望就會忍唔到爆喊，所以喊戲對於我哋冇難度。」談到停屍間場口，

旁觀者 失落至極的豹嫂一度流落街頭。
失落至極的豹嫂一度流落街頭。（圖片來源：TVB

豹嫂透露其實拍攝前勁驚，更因而遭「豹哥」單立文教訓：「拍停屍間嗰日啱啱係農曆七月，我拍之前喺屋企好驚，係咁同豹哥講好驚、大吉利是，唔想拍喇，豹哥就勁鬧我，佢話：『你呢個人咁咪唔專業咯，你演員嚟架，驚咩啫，個個都係咁演』。第二日去到片場我又同敏奕講好驚，佢都話冇嘢嘅，反而畀敏奕一講我個心就定番。」

旁觀者 雖然最終幾經辛苦終於遇得番阿女，但可惜豹嫂角色已時日無多，再後二人被逼再度告別。
雖然最終幾經辛苦終於遇得番阿女，但可惜豹嫂角色已時日無多，再後二人被逼再度告別。（圖片來源：TVB）

豹嫂開心 Share Keep 弗心得

除了出場場口特別，豹嫂的裝扮亦相當精彩，由三十歲演到五十歲的她，劇中造型漂亮又多變，除了有多款短打，不少造型更是 Y2K 風格；而 Paisley Carry 這些青春打扮不但零違和，雪白肌膚、修長美腿及健碩腹肌更是相當搶焦，即使演繹三十歲少婦亦勁有說服力。談到 Y2K，豹嫂透露其實是以假髮上陣，並感謝服裝為了她準備了至少十套八、九十年風格造型。問到 Keep 弗心得，豹嫂笑謂：「好幸運本身個身形都算穩定，咁我都有做開運動同搵 PT 訓練。至於飲食方面，我就冇特別戒口，我乜都食嘅，但如果今餐食多咗，下餐就會食好少拉上補下。」 昨晚就連飾演胡蓓蔚年青版的羅毓儀（Yuki）亦相當搶戲，大晒完美葫蘆身形踩roller 的 Yuki，甜美笑容及蛇腰均相當突出。

旁觀者 豹嫂身形真係弗到漏，仲隱約見到有腹肌，由 30 歲演到 50 歲自然零難度。
豹嫂身形真係弗到漏，仲隱約見到有腹肌，由 30 歲演到 50 歲自然零難度。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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