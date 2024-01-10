《旁觀者》｜連詩雅逆天長腿勁搶焦，羅天宇瘋狂減磅演柔弱，吳若希濕吻周柏豪瘋狂嗌凍！
由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。
昨晚（9 日）一集重點演員是飾演張柏妍 Hazel 的連詩雅。任職社工的 Hazel 表面是社交高手、化解危機遊刃有餘，但實質因為讀書時參與過集體欺凌事件，以致受害者浚祈（羅天宇飾）遇上嚴重車禍，基於嚴重自責，Hazel 不但患上酗酒惡習，更出現嚴重失眠及夢遊，除分不清現實與夢境，更認錯高大昇（馬貫東飾）為當年暗戀的男同學馬子洋（謝東閔飾）。與吳若希一樣，連詩雅在監製阿細的打造下，向觀眾展現了「多樣性」。要由學生時期演至中年的連詩雅，除了主力以斯文 OL Look 亮相外，還有學生妹、清爽居家服等不同造型，三大日常造型中，以學生妹 Look 最為亮眼，出名身材弗到漏油的連詩雅，穿起短裙仔演學生妹完全零違和，一雙修長美腿更是相當吸睛。另外阿細還為連詩雅打造了「野人服」，狂野的裝扮配襯清純的連詩雅，效果特別。
瘦弱羅天宇遭連詩雅「打飛出去」？！
而與連詩雅有大量對手戲的羅天宇，這次在造型上同樣有突破。為了演活「軟弱社恐學生哥」及「強逼症警察」，阿細分別為天宇打造了「薯 Look 齊蔭」及「堅挺 All Back」兩大髮型，令天宇看上去截然不同。為了演活軟弱學生哥，天宇更不惜以近乎絕食的狀態極速減磅，希望看上去瘦弱一點：「監製開劇時已經話唔可以太大隻、要減多啲肥，感覺要弱啲。過去幾個月我都冇健身，每日都食菜同雞肉，已經幾個月冇食 Pizza。」連詩雅之前與天宇一起接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦證實天宇「幾個星期冇啖好食」，並笑謂在天宇面前吃東西很有罪惡感，天宇聞言則「投訴」連詩雅很大力：「有場講我哋爭嘢，佢一嘢就將我推咗去好遠。」談到遭集體欺凌戲份，天宇坦言拍攝時因太代入感覺難受：「都幾唔好受，因為真係兩個人各撳一邊，再有人撳住我對腳，完全冇反抗之力。」
吳若希火紅衫袖驚現水柱
昨晚另一重點劇情，是練采文（吳若希飾）向阿魚（王敏奕飾）宣示主權，不過由於阿魚反應太大，反而刺激了覓希（周柏豪飾）主動向阿魚獻吻示愛，昨晚覓
希與阿魚在「黃金雨」樹下擁吻一幕，更獲讚拍得浪漫唯美。除了與敏奕，柏豪與若希亦有一場很有記憶點的熱吻戲，除了因為若希的火紅裝束夠搶眼，劇組精心安排的「濕水之吻」亦應記一功！為了營造浪漫感，劇組拍攝場口時從低處向二人瘋狂射水，若希與柏豪不但被射至頭髮滴水，柏豪的眼鏡、若希的火紅裝束更成為重災區；根據官方發布的花絮短片，若希衣袖及手㬹甚至出現像落雨一樣的奇景。濕身成災的若希除了拍畢後瘋狂大叫好凍，拍攝期間亦一度凍至打冷震，相當慘豬。
對於若希今次激罕收起笑容，以極妖艷 Feel 演繹冷血大魔頭，網民近乎一致受落，大讚若希可塑性高及劇情出人意表：「佢呢啲又癲又喪，睇到人好過癮」、「你唔知佢下一步玩咩」、「只能用驚艷形容吳若希」、「Jinny 個角色好搶戲」、「吳若希做戲有驚喜，做吓小三、情婦、怨婦都應該得，冇乜邊個夠佢條件好」、「新一代奸后」、「劇中若希靚過現實若希」。