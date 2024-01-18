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《旁觀者》｜瘋狂扯頭髮戲驚到眼凸，鄧伊婷壓力爆煲，周志康後悔拍強姦戲？

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由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。昨晚（17 日）劇情圍繞講述張柏妍（連詩雅飾）、馬子洋（謝東閔飾）及Wesley（周志康飾）。鍾情子洋多年的柏妍，因誤信男方而慘遭 Wesley 強姦；分明是受害者的柏妍，因為子洋及 Wesley 的幕後操作，反成為眾矢之的，被指控色誘兼誣衊 Wesley 之餘，還被冠以「社工妓女」惡名，令原本已活得甚為抑壓的詩雅失眠及驚恐情況更見嚴重…

旁觀者 連詩雅呢幕強姦戲，喊到頭髮都濕埋。圖 24）
連詩雅呢幕強姦戲，喊到頭髮都濕埋。（圖 24）（圖片來源：TVB

遭導演嫌唔夠力慘吃 Ng

是次絕對是連詩雅瞓身演出，除了要挑戰爆喊、慘遭強姦及出浴等不同場口，更差不多一整集由頭喊到落尾，難怪連詩雅曾透露拍攝時除了要忘記連詩雅本身的性格外，更是每日開工均喊到乾塘兼筋疲力盡。對於連詩雅的突破性「抑壓」演出，網民大表受落，還大讚連詩雅喊樣「夠晒靚」。其實昨晚連詩雅遭飾演Wesley 女友 Ashley 的鄧伊婷（Irina）瘋狂扯頭髮一幕亦甚有記憶點，除了連詩雅的楚楚可憐演繹入木三分，Irina 邊扯頭髮邊瘋狂喪鬧連詩雅亦十分搶戲。Irina 受訪時坦言該場令她相當難忘，除了因為扯頭髮戲是臨場加插，更因擔心誤傷連詩雅而壓力爆煲，Irina 憶述當時情況時，亦忍不住抖大氣謂：「我係第一次拍打女仔戲，本身劇本只係話我摑佢，我已經好緊張，都有事前做吓功課睇吓人哋點摑人。點知去到現場，導演同我講話女仔唔會咁摑人，女仔應該係要扯頭髮嘅，我即刻：『唔係啩』，摑只係一吓，但扯頭髮過程好長喎。跟住導演畀咗啲 reference我睇，我睇到呆咗同眼都凸埋，結果更加緊張。其實我真係寧願畀人打，打人真係唔知點，好驚整親對方，導演有嫌我唔夠力同唔夠真，都拍咗幾 take。」鄧伊婷一秒優雅變暴躁勁搶戲

旁觀者 呢幕 20 秒左右嘅扯頭髮戲除咗夠逼真，亦好有張力。
呢幕 20 秒左右嘅扯頭髮戲除咗夠逼真，亦好有張力。（圖片來源：TVB

Irina 續指全靠連詩雅安慰及鼓勵，才順利完成場口：「連詩雅叫我唔使驚，仲話寧願我用力啲，等大家可以快啲收工。」另昨晚鄧伊婷在媒體面前得體地撐完男友後火速黑面兼暴怒一幕，亦演得頗為到位，Irina 受訪時談到角色亦大呼好玩：「雖然係由壞學生演到壞女人，但我覺得呢個角色有啲值得同情，一嚟我覺得佢咁衰都係出於心魔和妒忌，二來佢都係畀兩個男人玩弄於鼓掌之間，仲要自己都唔知，所以某程度都值得同情，同埋個角色都好立體，好多謝劇組同埋監製畀呢

旁觀者 呢幕「狂喊出浴戲」都係演技考牌作，一幕都有咁多喊戲，難怪連詩雅話拍呢套劇喊到乾塘啦。
呢幕「狂喊出浴戲」都係演技考牌作，一幕都有咁多喊戲，難怪連詩雅話拍呢套劇喊到乾塘啦。（圖片來源：TVB

個機會我去嘗試同發揮。」

連詩雅玩瑜伽晒結實手臂+超柔軟身手

除了詩雅及伊婷，是次對周志康亦是一大挑戰，根據官方拍攝花絮，拍攝強姦場口當日，周志康心理壓力比連詩雅還要大，先後高呼：「我依家開始驚」及「我開始後悔」。反觀連詩雅則全程表現輕鬆，除了秒速入戲及從場口中抽離外，全場自稱好好打的她，更撩周志康玩拗手瓜舒緩氣氛，愉快惹笑的拍攝現場與拍出來的劇情形成強烈對比。另連詩雅昨晚一場瑜伽戲亦展現了超柔軟身手，手臂的肌肉亦相當搶焦。

旁觀者 連詩雅作為受害者竟然受盡千夫所指，好慘。
連詩雅作為受害者竟然受盡千夫所指，好慘。（圖片來源：TVB
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