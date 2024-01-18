《旁觀者》｜瘋狂扯頭髮戲驚到眼凸，鄧伊婷壓力爆煲，周志康後悔拍強姦戲？

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。昨晚（17 日）劇情圍繞講述張柏妍（連詩雅飾）、馬子洋（謝東閔飾）及Wesley（周志康飾）。鍾情子洋多年的柏妍，因誤信男方而慘遭 Wesley 強姦；分明是受害者的柏妍，因為子洋及 Wesley 的幕後操作，反成為眾矢之的，被指控色誘兼誣衊 Wesley 之餘，還被冠以「社工妓女」惡名，令原本已活得甚為抑壓的詩雅失眠及驚恐情況更見嚴重…