日本限定Super遊｜曾志偉化身型仔武士周奕瑋女友疑似曝光餘思霆鄺潔楹大玩溫泉
旅遊節目《中信銀行（國際）Motion 信用卡呈獻：日本限定 Super 遊》本周六（26 日）晚 8 點 35 分翡翠台播映最後一集，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。
今集獎門人曾志偉帶領 Jarvis、霆霆和 Judy 去到東京近郊輕井澤遊玩。Jarvis、霆霆和 Judy 首站去到一間餐廳大歎素食料理，當中以冬甩最令人驚艷，Judy 品嚐後說：「咬落去嗰吓，係軟熟到難以置信！」之後 Jarvis 提到該餐廳有提供森林婚禮，Judy 聞言笑說：「我覺得你好啱森林系 Wedding，因為你成日着衫都好
YAMA 系（山系）。」Jarvis 聞言即露出尷尬笑容，Judy 再打蛇隨棍上：「你做咩咁尷尬呀？你係咪有女友唔講我哋知？」場面搞笑。
霆霆浸溫泉最怕熱辣辣？
去得輕井澤當然要浸溫泉，霆霆和 Judy 去了當地著名的星野溫泉享受一番， 該溫泉長年恒溫 41 度，霆霆笑說：「好多人浸溫泉都鍾意熱辣辣，但我就好怕熱，呢個好啱我。」Judy 補充指星野溫泉四季都有不同靚景欣賞，夏天有綠油油森林景，春天有櫻花景，秋天會有蘋果溫泉，冬天除了有雪景睇、亦會有柚子溫泉，相當講究。老友鬼鬼的三人還去了銀器工房，親手打造友情同事紀念戒指，最後還有交換戒指儀式，相當認真。
最後一站，獎門人帶領三人乘搭擁有 40 年歷史的觀光火車六文錢列車，職員會吹號角叫乘客上車，相當特別。列車除了有美食和手信出售，更設有波波池，人仔細細的 Judy 見到即跳入波波池大玩特玩，勁有童真。眾人期間還落車四處打卡，獎門人更拎住武士刀 Chok 甫。
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