日本限定Super遊｜曾志偉化身型仔武士周奕瑋女友疑似曝光餘思霆鄺潔楹大玩溫泉

旅遊節目《中信銀行（國際）Motion 信用卡呈獻：日本限定 Super 遊》本周六（26 日）晚 8 點 35 分翡翠台播映最後一集，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。