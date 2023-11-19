日本18種住法｜李佳芯體驗和尚家庭生活驚喜連連
由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本 18 種住法》，逢周一至周三晚 10 點半翡翠台播映。明晚（20 日）播出的第四集主題是「守護」，日本因人口老化及鄉郊地區人口凋零等問題，出現不少荒廢老屋，當地政府為了吸引更多外來人入住，將老屋以超低價錢、甚至免費租出或賣出，結果成功吸引熱愛日本文化的外國人入住，吉吉在節目中走訪四國的愛媛、探訪一對來自溫哥華的情侶以及一位來自紐約的女生。
來自溫哥華的 Mika、Jesse 兩年前以象徵式 3 萬日圓（約 1,553 港元）租入單位，屋主後來退回 1 萬日圓（約 517 港元）給他們，以感謝他們幫忙清走家中雜物！Mika 和 Jesse 回想入住時屋子已荒廢了 7 年，當時雪櫃還留有食物，但兩人未有被惡劣的情況嚇怕，更落手落腳翻新屋子，打造理想的家；吉吉採訪期間化身裝修工人幫忙翻新屋子，更會獻出人生第一次劈柴。
至於來自紐約的 Bethany，本想到日本體驗鄉下簡單生活，卻意外找到終生幸
福，之後 Bethany 與新婚老公穩居在深山老屋，村內老人由原本較難接受外人、到最後被 Bethany 打動而將其視為家人，更希望 Bethany 生多點小朋友為村子增
添活力！在 Bethany 家借宿一晚的吉吉，整個晚上不斷地捉蟋蟀和拍蚊子難以入眠，吉吉大嘆難適應：「野外廢屋，真係冇咁易住得慣！」而 Ali 則去到兵庫縣的丹波篠山城下町，參觀以活化古鎮為目的的酒店集團如何還原古老建築，吸引遊客與當地人入住，為小鎮重拾生氣，穿上和服的 Ali 更是相當吸睛。
Ali 親身體驗傳承百年的搭建茅草屋手藝
後晚（21 日）播出的第五集主題是「快樂」，Ali 去到京都的美山町參觀被時代淘汰的茅草屋，更會拜訪茅草屋師傅學習這門傳承百年的手藝，Ali 幫手搬茅草之餘，還落手落腳製作屋頂，獲師傅不停大讚 Nice！之後 Ali 去到京都著名的本能寺，入住和尚家庭，日本的和尚與普通人無異，可以組織家庭兼食肉飲酒。Ali 入住本能寺執事長佐藤先生的家，今年 53 歲的佐藤在 20 歲起開始做和尚，與一見鍾情的太太拍拖一年便結婚，並誕下一子。風趣幽默的佐藤閒時動作多多，氹得Ali 非常開心，更以 Devil 手勢表示自己「A little」怕老婆，場面搞笑。Ali 入住日本和尚家後有感而發：「我睇到和尚最真實、放鬆嘅一面，一個喺寺院建立，充滿歡樂嘅家。」
另邊廂，吉吉去到東京參觀不足 100 呎的納米樓。日本有一種住屋叫「極小公寓」，佔地不大，但內裡有 13 至 33 個單位；雖然每個單位只得 96 呎，但大受年輕打工仔歡迎，有 8 成住客不超過 30 歲。吉吉分別參觀了調酒師平田一輝和美髮師蛭川萌菜的家，兩人的蝸居雖然非常狹窄，但生活卻十分自在快樂，吉吉感嘆說：「原本覺得 96 呎嘅納米樓好細好難住，但原來量度一間屋嘅大細，唔一定要用尺，可以用心態。」