日本18種住法｜李佳芯體驗和尚家庭生活驚喜連連

由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本 18 種住法》，逢周一至周三晚 10 點半翡翠台播映。明晚（20 日）播出的第四集主題是「守護」，日本因人口老化及鄉郊地區人口凋零等問題，出現不少荒廢老屋，當地政府為了吸引更多外來人入住，將老屋以超低價錢、甚至免費租出或賣出，結果成功吸引熱愛日本文化的外國人入住，吉吉在節目中走訪四國的愛媛、探訪一對來自溫哥華的情侶以及一位來自紐約的女生。