日本18種住法｜李佳芯凶宅驚魂夜Ali京都豪言買10間度假屋周吉佩探訪天空之村

綜藝節目《日本 18 種住法》今晚 10 點半翡翠台播映最後一集，節目由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持。來到最終回，Ali 終於「打大佬」體驗住凶宅！日文「凶宅」叫做「事故物件」，租金相比市價低廉，有人為了慳錢入住，亦有人為了賺錢入住。在日本有一種職業叫「凶宅試睡員」，業主會付錢給他們住在凶宅一段時間，幫助房子甩掉凶宅牌頭後再重新出租或出售。Ali今次還向住過 17 間凶宅的搞笑藝人松原田螺取經，學習入住凶宅的秘訣，松原教 Ali 以鹽做結界、以及用酒測試屋中是否有靈體。