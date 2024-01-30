本尊就位

《本尊就位》｜孔德賢克服畏高挑戰「懲罰風箏」，區明妙戴頭套開工引關注

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由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。《本尊》昨晚（29日）首集劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。日積月累下木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料途中殺出吼天犬引發「仙犬大戰」…另邊廂，呂祖廟發生少女譚姑娘（羅雪妍飾）離奇浴血事件，受了賄的木昆原本與富二代利厚德（謝可逸飾）勾結企圖助其脫罪，及後良心發現「改口供」致厚德入獄，利老爺（煒烈飾）盛怒下將木昆綁上「懲罰風箏」一飛冲天，令木昆「飄」至五房族鎮；與此同時，五族房鎮疑似有山妖作亂，就在眾人盛心祈求呂祖出手捉妖之際，木昆拖著失蹤人士現身，因而被誤當真‧神仙…昨晚首播後，有網民指劇情輕鬆惹笑適合新年期間播放，並直指孔德賢有鄭嘉穎影子。

本尊就位 呢位神棍之所以神，全靠偷聽。
呢位神棍之所以神，全靠偷聽。（圖片來源：TVB

自度反白眼打冷震小動作

其實孔德賢（Danny）在首集相當忙碌，除了「偽扶乩」時反白眼、打冷震及要朗讀古詩外，還要凌空整個人撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，之後又要孭著陳嘉慧通山跑，絕對是體能大考驗。談到扶乩戲份，Danny 坦言事前有專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦都親自示範咗一次畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想突顯番呂祖上身嘅劇情。」談到「偽扶乩」場口要唸大量古詩，Danny 笑言：「好好彩我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都 OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」

本尊就位 木昆對雪花~張相一見鍾情個樣好好笑。
木昆對雪花~張相一見鍾情個樣好好笑。（圖片來源：TVB

談到「懲罰風箏」，Danny 透露是劇組事先為其度身訂造，並透露拍攝「飛天」場口很難忘：「因為係喺廠嘅綠幕度拍，呢個經驗對我嚟講好新鮮，同埋嗰日吹咗好耐風扇扮喺天度飛好搞笑。」至於「從天而降」一幕，Danny 坦言某程度要克服心理障礙：「我一去到現場，導演同武指就叫我陣間要喺棵樹度跳落嚟，因為我本身好驚玩機動遊戲，對於高空嘢係非常之驚，咁我當時都唯有頂硬上。其實呢個動作真係都幾高難度，因為我要跳落嚟再直接責落陳嘉慧度，好彩兩個都冇受傷，武指指導得好好。」

本尊就位 呢個風箏係為 Danny 度身訂造架。
呢個風箏係為 Danny 度身訂造架。（圖片來源：TVB

昨晚另一亮點，是飾演「琵琶仔」蝴蝶的區明妙，身世可憐的蝴蝶，未成年便被賣往妓院，及後在雪花幫忙下企圖逃離妓女生涯；可惜逃亡期間一波多折，更遭山妖「活捉」。年紀輕輕便從演經驗豐富的區明妙，是次是繼 2019 年《福爾摩師奶》後，第二度以民初造型拍劇，雖然相隔只有五年，但明妙已由短髮妹妹仔、變成現在少女味濃的長髮姑娘，Image 方面新鮮感十足。妙妙受訪時亦坦言喜愛劇中長髮造型：「因為細個都好鍾意睇啲仙俠劇，鍾意裏面啲長髮造型，印象中今次個造型冇試好耐，因為個角色比較貧窮，所以造型比較簡單。」據知妙妙除了長髮少女 Look，之後還會以成熟鬈髮旗袍 Look 亮相，不過妙妙笑言未有因而刻意節食：「之後嘅旗袍造型就會比較成熟少少，好彩啲旗袍唔算超級貼身，所以都冇特別減肥。鬈髮造型最難忘應該係每次開工要戴頭套，之前多數都係時裝劇，好少要戴頭套，加上我頭髮本身比較多，所以長時間戴住都會有少少唔舒服。」想一睹妙妙難得一見的旗袍 Look，密切繼續留意《本尊就位》。

本尊就位 木昆令呂祖廟積落唔少閒言，驚動咗呂洞賓下凡「講數」。
木昆令呂祖廟積落唔少閒言，驚動咗呂洞賓下凡「講數」。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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