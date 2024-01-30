《本尊就位》｜孔德賢克服畏高挑戰「懲罰風箏」，區明妙戴頭套開工引關注

由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。《本尊》昨晚（29日）首集劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。日積月累下木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料途中殺出吼天犬引發「仙犬大戰」…另邊廂，呂祖廟發生少女譚姑娘（羅雪妍飾）離奇浴血事件，受了賄的木昆原本與富二代利厚德（謝可逸飾）勾結企圖助其脫罪，及後良心發現「改口供」致厚德入獄，利老爺（煒烈飾）盛怒下將木昆綁上「懲罰風箏」一飛冲天，令木昆「飄」至五房族鎮；與此同時，五族房鎮疑似有山妖作亂，就在眾人盛心祈求呂祖出手捉妖之際，木昆拖著失蹤人士現身，因而被誤當真‧神仙…昨晚首播後，有網民指劇情輕鬆惹笑適合新年期間播放，並直指孔德賢有鄭嘉穎影子。