《本尊就位》｜孔德賢挑戰激瘦7.5公斤，謝東閔轉型演天然呆神仙，玩轉神仙傳說

由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，將於 1 月 29 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。