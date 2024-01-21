《本尊就位》｜孔德賢挑戰激瘦7.5公斤，謝東閔轉型演天然呆神仙，玩轉神仙傳說
由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，將於 1 月 29 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。
呂祖心經︰「欲善其身先治其心，治心如何即心治心」，意指只有改變心態、知足常樂，才能感受真正的快樂。臨近歲晚，無綫推出民初輕鬆小品式喜劇《本尊就位》，起用上位新人孔德賢及陳嘉慧擔正男、女主角之餘，並為「御用衰人」謝東閔「洗底」，飾演善心兼憨直無極限的神仙呂洞賓！《本尊》劇情講述借神仙呂洞賓之名騙取善信金錢的陳木昆（孔德賢飾），因負面評價太多觸怒呂洞賓本尊下凡算帳，可惜算帳途中殺出「尋仇吼天犬」，令呂洞賓滯留民間…原來呂洞賓與木昆曾有「宿世孽緣」，當年因呂洞賓對年少木昆不聞不問、釀成悲劇令木昆走上歪路，及後呂洞賓發現「被下凡」除了要化解與木昆的恩怨，還要一起成長…
為配合角色長戴假髮
是次是謝東閔（Brian）突破框框之作，拍劇經驗接近 14 年的 Brian，近期較為突出角色均為衰人，包括《黯夜守護者》的 Big Boss、《你好，我的大夫》的衰格偷食老公，及《旁觀者》中的加害者，三個角色均獲讚演得入型入格，並封Brian 為「御用衰人」！這次 Brian 不但告別衰格飾演好神仙，更是一名反應慢半拍兼帶點天然呆的神仙，喜感十足。談到被封「御用衰人」，Brian 笑言其實自己也有演過正氣角色，只是碰巧近期壞角色較多。談到演神仙，Brian 指最大難題之一竟是髮型：「監製想我兩個造型嘅頭髮都長番少少，所以我兩個造型都有加到假髮。因為我哋拍嗰陣都幾熱，又要戴頭套又要黐鬚，都幾辛苦架。」
與空氣對打感覺似拍 Marvel
除了玩轉傳統神仙故事，《本尊》還將民間典故玩出無限創意，當中「尋仇吼天犬」的橋段便源自民間典故「狗咬呂洞賓，不識好人心」。事緣因為這個典故，吼天犬無辜被蒙上「惡犬」污名，心有不甘的吼天犬遂將矛頭指向呂洞賓毁其清譽，引發「神狗大戰」，呂洞賓更因而法力盡失。談到相關場口，Brian 透露除要與空氣對打感到難忘，更是其從演以來首度「吊到咁高」：「嗰場我主要係同空氣對打，好似拍緊 Marvel 咁。同場係第一次吊威也吊到咁高，去到個廠個頂咁滯，仲要吊咗成晚，因為本身我有少少畏高，所以都幾驚。」
望演不同角色帶給觀眾新鮮感
至於首度升呢男一的孔德賢（Danny），則坦言收到角色第一下反應是「不懂反應」：「第一下真係唔識反應，好感恩公司畀呢個機會我。之後成個拍攝過程我都好開心、好期待，同埋同自己講要盡最大努力去做。之前兩、三年拍劇都係同同輩演員對戲多，今次接觸好多前輩，佢哋教我咩叫敬業樂業，就係無論喺邊個崗位，都要發揮自己最大嘅努力。」為了做好男一，Danny 除「瞓覺都攬住劇本」，更一個月瘦了足足 7.5 公斤，十分誇張：「我本身都唔肥，嗰排真係生理同心理都好大挑戰，我知我演技一定未夠班，所以只能更加努力。我每日都攬住劇本瞓覺，每日起身都一邊擦牙一邊重溫劇本。」並續指希望盡最大努力把握今次機會。Danny 又謂很開心近期推出的三部作品《你好，我的大夫》、《新聞女王》及《本尊就位》，是三個性格大不同的角色，Danny 認為這樣才能帶給觀眾新鮮感。
戲外是足球 Game 隊友
是次 Danny 與 Brian 更是劇內劇外都充滿火花，劇內二人鬥嘴鬥智又鬥力，針鋒相對的同時又會偶爾並肩作戰，關係耐人尋味；至於戲外，二人同樣經常並肩作戰應戰足球 Game，並因而建立了很好默契，加上拍劇時日見夜見，Brian 笑言對到想嘔：「大家可以話每日都喺埋一齊，係好愉快，但有時真係對到想嘔，嗰陣屋企人同朋友反而完全冇時間見。我哋係熟到有時爭一場、半場，都會等埋一齊收工。」至於 Danny 則透露當正 Brian 哥哥，並感激 Brian 教了他不少東西，
Danny 說：「佢好正架，諗嘢好通透又好有經驗，又好了解我，好明白我依家嘅階段面對緊咩問題，佢教識我好多嘢。」