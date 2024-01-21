本尊就位

《本尊就位》｜孔德賢挑戰激瘦7.5公斤，謝東閔轉型演天然呆神仙，玩轉神仙傳說

tvb娛樂
東方新地

廣告

由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，將於 1 月 29 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。

呂祖心經︰「欲善其身先治其心，治心如何即心治心」，意指只有改變心態、知足常樂，才能感受真正的快樂。臨近歲晚，無綫推出民初輕鬆小品式喜劇《本尊就位》，起用上位新人孔德賢及陳嘉慧擔正男、女主角之餘，並為「御用衰人」謝東閔「洗底」，飾演善心兼憨直無極限的神仙呂洞賓！《本尊》劇情講述借神仙呂洞賓之名騙取善信金錢的陳木昆（孔德賢飾），因負面評價太多觸怒呂洞賓本尊下凡算帳，可惜算帳途中殺出「尋仇吼天犬」，令呂洞賓滯留民間…原來呂洞賓與木昆曾有「宿世孽緣」，當年因呂洞賓對年少木昆不聞不問、釀成悲劇令木昆走上歪路，及後呂洞賓發現「被下凡」除了要化解與木昆的恩怨，還要一起成長…

為配合角色長戴假髮

是次是謝東閔（Brian）突破框框之作，拍劇經驗接近 14 年的 Brian，近期較為突出角色均為衰人，包括《黯夜守護者》的 Big Boss、《你好，我的大夫》的衰格偷食老公，及《旁觀者》中的加害者，三個角色均獲讚演得入型入格，並封Brian 為「御用衰人」！這次 Brian 不但告別衰格飾演好神仙，更是一名反應慢半拍兼帶點天然呆的神仙，喜感十足。談到被封「御用衰人」，Brian 笑言其實自己也有演過正氣角色，只是碰巧近期壞角色較多。談到演神仙，Brian 指最大難題之一竟是髮型：「監製想我兩個造型嘅頭髮都長番少少，所以我兩個造型都有加到假髮。因為我哋拍嗰陣都幾熱，又要戴頭套又要黐鬚，都幾辛苦架。」

與空氣對打感覺似拍 Marvel

除了玩轉傳統神仙故事，《本尊》還將民間典故玩出無限創意，當中「尋仇吼天犬」的橋段便源自民間典故「狗咬呂洞賓，不識好人心」。事緣因為這個典故，吼天犬無辜被蒙上「惡犬」污名，心有不甘的吼天犬遂將矛頭指向呂洞賓毁其清譽，引發「神狗大戰」，呂洞賓更因而法力盡失。談到相關場口，Brian 透露除要與空氣對打感到難忘，更是其從演以來首度「吊到咁高」：「嗰場我主要係同空氣對打，好似拍緊 Marvel 咁。同場係第一次吊威也吊到咁高，去到個廠個頂咁滯，仲要吊咗成晚，因為本身我有少少畏高，所以都幾驚。」

本尊就位 呢幕呂洞賓大戰吼天犬相當惹笑。
呢幕呂洞賓大戰吼天犬相當惹笑。（圖片來源：TVB

望演不同角色帶給觀眾新鮮感

至於首度升呢男一的孔德賢（Danny），則坦言收到角色第一下反應是「不懂反應」：「第一下真係唔識反應，好感恩公司畀呢個機會我。之後成個拍攝過程我都好開心、好期待，同埋同自己講要盡最大努力去做。之前兩、三年拍劇都係同同輩演員對戲多，今次接觸好多前輩，佢哋教我咩叫敬業樂業，就係無論喺邊個崗位，都要發揮自己最大嘅努力。」為了做好男一，Danny 除「瞓覺都攬住劇本」，更一個月瘦了足足 7.5 公斤，十分誇張：「我本身都唔肥，嗰排真係生理同心理都好大挑戰，我知我演技一定未夠班，所以只能更加努力。我每日都攬住劇本瞓覺，每日起身都一邊擦牙一邊重溫劇本。」並續指希望盡最大努力把握今次機會。Danny 又謂很開心近期推出的三部作品《你好，我的大夫》、《新聞女王》及《本尊就位》，是三個性格大不同的角色，Danny 認為這樣才能帶給觀眾新鮮感。

戲外是足球 Game 隊友

是次 Danny 與 Brian 更是劇內劇外都充滿火花，劇內二人鬥嘴鬥智又鬥力，針鋒相對的同時又會偶爾並肩作戰，關係耐人尋味；至於戲外，二人同樣經常並肩作戰應戰足球 Game，並因而建立了很好默契，加上拍劇時日見夜見，Brian 笑言對到想嘔：「大家可以話每日都喺埋一齊，係好愉快，但有時真係對到想嘔，嗰陣屋企人同朋友反而完全冇時間見。我哋係熟到有時爭一場、半場，都會等埋一齊收工。」至於 Danny 則透露當正 Brian 哥哥，並感激 Brian 教了他不少東西，

Danny 說：「佢好正架，諗嘢好通透又好有經驗，又好了解我，好明白我依家嘅階段面對緊咩問題，佢教識我好多嘢。」

本尊就位
（圖片來源：TVB
本尊就位
（圖片來源：TVB
本尊就位
（圖片來源：TVB
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）
本尊就位
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 