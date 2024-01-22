《本尊就位》｜陳嘉慧首演民初戲，透露最難處理的是「不能做自己」，與孔德賢、謝東閔大玩「人仙三角錯」
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由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，將於 1 月 29 日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。
昨日介紹完男主角神棍陳木昆（孔德賢飾）及神仙呂洞賓（謝東閔飾），今日介紹女主角陳嘉慧（Erica）。飾演「花魁」白雪花的 Erica，身世可憐，自幼父母雙亡的她、遭親人賣落妓院「溫香玉院」，結果憑藉自身美貌及氣質，成為一代花魁，初夜更引發瘋狂爭奪戰。雪花另外還會介入木昆及呂洞賓之間大玩「人仙愛情三角錯」，事緣木昆因為一張相片對雪花一見鍾情，奇招盡出但求抱得美人歸，可惜雪花偏偏對中途殺出兼不談兒女私情的呂洞賓動真情，令木昆打翻醋罈，並對不知就裏的呂洞賓一再為難，雪花最終到底情歸何處亦是劇集其中一大看點。
飾演花魁的 Erica，劇中造型個個均仙氣十足，除了有花魁 look、民初便服 Look，還有純白仙女 Look。談到造型，Erica 坦言感謝監製用心打造，並笑謂由於全部造型均設計用心，細至髮型及髮飾均有分別，故每次換裝時均花費不少時間；自有角色（意指有對白的演員）後首演民初戲的 Erica，坦言最高難度不是要背誦劇中大量詩詞歌賦，而是不能做自己，Erica 說：「我個角色比較斯文，所以講嘢嘅時候要盡量拎番啲矜持嘅感覺出嚟，我本身份人比較活潑，所以演時要收斂吓。」Erica 又謂由於拍攝《本尊》期間同時要拍攝《你好，我的大夫》，睡眠時間不足，也是另一難度所在。
圖片來源：圖片來源：TVB