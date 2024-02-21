本尊就位｜陳嘉慧旗袍濃妝造型驚艷，與謝東閔壁咚強吻戲喜感十足

由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，本周一至五晚八點半翡翠台播映大結局。

獲封《凶宅清潔師前傳》

踏入結局周，「神棍」木昆（孔德賢飾）及呂洞賓（謝東閔飾）遇上妖孽大危機，事緣木昆拔走了封印穿山甲妖的王母娘娘髮簪，重獲自由的穿山甲妖先後上了雪花（陳嘉慧飾）及鎮長辛正義（黃嘉樂飾）母親黃桂菲（黎燕珊飾）身，令雪花性情大解放、由「含蓄小花」變「仗義豪放女」之餘，更令黃桂菲起死回生…不過死過翻生的黃桂菲因急需新鮮血「醫肚」，最終演變成四出咬人，令五族房鎮人心惶惶，前鎮長辛虎（李成昌飾）成眾矢之的…對於故事畫風突變驚慄除魔片，網民看得肉緊，並笑言《本尊》是《凶宅清潔師前傳》，認真有想像力。