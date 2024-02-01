《本尊就位》｜金爺奪初夜，雪花化身毀容鬼擊退色鬼！韋家雄喜感爆棚，陳嘉慧自揭慢世嚤王？
由梁耀堅監製、葉世康及鄭忠泰擔任編審的《本尊就位》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等。
《本尊》第二及第三集主要圍繞「溫香玉院」（妓院）花魁雪花（陳嘉慧飾）以「盛夏初雪」之名賣初夜的故事。一心希望將初夜獻給文人雅士的雪花，計劃將初夜變成文藝比拼場，只要憑票入場並勝出賽事，便可得到雪花初夜，令五族房鎮掀起撲飛及炒黃牛熱潮。一直垂涎雪花美色的金士豪／金爺（韋家雄飾）以橫蠻手段收購所有入場券企圖獨佔雪花，縱然中途殺出「程咬金」雷石／呂洞賓（謝東閔飾）金爺仍順利勝出…為保初夜，雪花扮厲鬼上身嚇退金爺，事件最終演變成殺人事件，雪花以嫌疑犯身份被捕入獄；急色金爺為盡快得到雪花，竟想到與鎮內警察串通、並潛入監獄與雪花相好，雪花千鈞一髮之際想到以「鬼影」奇招嚇退金爺，力保貞節。
前晚（1 月 30 日）與昨晚，陳嘉慧（Erica）與韋家雄有不少對手戲，除了嘉慧要連環講鬼故及扮鬼嚇韋家雄外，二人更有不少「拖手仔」戲，家雄的「急色」樣更是鹹濕不足、搞笑有餘，與之前《旁觀者》中的猥褻狀態完全不同層次，絕對「演嗰樣似嗰樣」。談到與家雄合作，Erica 坦言獲益良多，只是副作用是要焗蟹（忍笑）：「好開心可以同家雄哥合作，佢係好資深嘅前輩，佢拍劇好有自己風格同節奏，仲要係好難模仿到，真係好值得學習。我都有聽過個個同佢合作拍戲都忍唔到笑，我同佢拍時都係咁，佢成日用氣聲嗌『雪花』（拉長尾音），仲要唔知點解啲對白同動作一經過佢，就即刻好有喜感。」
NG 片曝光｜夾錯 Timing 爭啲真咀陳嘉慧 韋家雄嚇到眼凸勁爆笑
談到劇中角色自毁花容扮鬼，Erica 透露相關「交叉疤痕」原來相當考功夫：「個交叉疤痕係要事前整好晒嘅，化妝同事好好、用咗好多時間研究點樣可以像真啲，因為每一次康復程度唔一樣，所以血嘅深淺都會唔同。有時現場拍拍吓個疤會突然跌落嚟要貼番上去、又或者還原番正常樣都好花時間，所以都好多謝大家成日咁有耐性咁去等我。」Erica 續指為了扮鬼，足足大叫了一整個晚上：「我全程鬼叫咗成晚，叫到喉嚨都痛埋；因為要就角度，拍咗好多 take。」觀乎官方今午釋出的 NG 片段，Erica 與家雄演對手戲確是錯漏百出，除了說話走音，更連環忘詞兼錯講英文，令家雄哭笑不得。另 Erica 扮鬼望後怒吼一幕，因為韋家雄夾
來夾去抓不準 Timing，結果令二人險些真咀，家雄因而嚇至眼都凸，場面爆笑。另 Erica 還在個人社交網上載了拍彈古箏場口及 Close Up 疤痕「真身」。
誰是殺杜鵑兇手？劉嘉琪角色有發揮
前晚及昨晚一集，飾演妓女杜鵑的劉嘉琪亦甚有發揮，因妒忌雪花獲特別待遇，杜鵑不但加以針對，更將雪花「初夜」題目秘密賣給金爺。昨晚杜鵑離奇死亡，所有表面證供均指向雪花，因而引發連番風波。到底杜鵑之死與雪花是否真有關係？《本尊就位》今晚劇情自有分曉！另劉嘉琪在社交網張貼《本尊》造型照，照片所見，曾任模特兒的劉嘉琪身形勻稱、不但呈葫蘆 Perfect shape，更擁有修長美腿及纖幼雙手，加上皮膚白淨，配以紅色旗袍更見亮麗。