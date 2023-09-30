歐洲鐵騎遊｜袁偉豪狂飆187km/h感嘆人生重啟張振朗唱甜蜜蜜引網友熱議
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綜藝節目《中國人壽（海外）智裕世代計劃呈獻：歐洲鐵騎遊》，今晚（30 日）8 點 30 分翡翠台播映，節目由兩位電單車愛好者袁偉豪（Ben）、張振朗（Owen）擔任主持。
今集 BO 開着鐵騎由意大利穿越奧地利到達德國，參與一系列與電單車有關的活動。在意大利出發時，Owen 坐 Ben 車尾大晒「HeHe 情」，更一時興起合唱《甜蜜蜜》，場面搞笑！在登上海拔 2,211 米、被喻為鐵騎士夢想路段的 Penser Joch時，BO 被眼前的美景吸引停車拍照，Ben 有感而發指有「人生重啟」的感覺，他坦言：「我覺得完成呢個 Trip 之後，人生會有少少改變，個人會成長咗，過去一啲經歷都可以放低。」
到達德國後，BO 去了著名汽車品牌博物館朝聖，兩位愛車之人有幸見到夢寐以求的 Dream Car/Bike，大飽眼福。之後 BO 有機會在德國的無限速公路體驗「極速傳說」，Ben 更加速到 187km/h，惟即將做爸爸的 Ben 在激情過後卻感到自責，他說：「我行完呢個速度之後，覺得有少少對唔住屋企人，如果發生咗咩事，我絕對可能會粉身碎骨，覺得自己好任性。」BO 之後再到柏林賽車訓練中心感受真正的賽道，體驗「速度與激情」。最後一站行程，BO 參加了一年一度全歐洲最盛大的柏林電單車節，除了有大量改裝車觀賞，還能欣賞刺激度爆錶的特技電單車表演。
到達德國後，BO 去了著名汽車品牌博物館朝聖，兩位愛車之人有幸見到夢寐以求的 Dream Car/Bike，大飽眼福。之後 BO 有機會在德國的無限速公路體驗「極速傳說」，Ben 更加速到 187km/h，惟即將做爸爸的 Ben 在激情過後卻感到自責，他說：「我行完呢個速度之後，覺得有少少對唔住屋企人，如果發生咗咩事，我絕對可能會粉身碎骨，覺得自己好任性。」BO 之後再到柏林賽車訓練中心感受真正的賽道，體驗「速度與激情」。最後一站行程，BO 參加了一年一度全歐洲最盛大的柏林電單車節，除了有大量改裝車觀賞，還能欣賞刺激度爆錶的特技電單車表演。
行程尾聲，BO 繼續進行深度 Mens’ Talk，講到簽約問題時，Ben 坦言：「佢畀十年合約你，梗係簽啦，佢畀人工你，你養到屋企，養到自己！」至於近年升呢一線小生的 Owen 則說：「我想講，幾年前我都覺得養到屋企，但我發覺依家物價上漲，做一套劇嘅主角要萬歲、包底、又要裝身，原來嗰時簽嘅錢係唔夠㗎喎！」想知仲有咩會爆？密切留意最後一集的《歐洲鐵騎遊》。
圖片來源：（圖片來源：TVB）