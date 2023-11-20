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沖遊泰國｜鄺玲玲DeepV露腰與泰版河正宇熱舞胡慧沖扮大隻佬食龍蝦

tvb娛樂
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泰國旅遊達人胡慧冲主持的 J2 王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰冲遊泰國》，共 20 集節目逢周一至周五晚十點半在 J2（82 台）播映。今次來到第 9 輯沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺 玲 玲 及 「 冬 蔭 家 族 」 成 員 包 括 冬蔭 妹 、 冬 蔭 哥 哥 、「 泰 版 李 嘉 欣 」 的 冬 蔭 表 妹 （ 前 名 「 布 吉 妹 」） 及 家 族 新 成 員貌 似 林 依 晨 的 冬 蔭 表 姐 Yan。

今晚（20 日）胡慧冲帶住冬蔭表妹同表哥再度出動，重點推介 Staneemeehoi 海鮮餐廳，胡慧冲還特意變裝扮成大隻佬，配合現場氣氛。海鮮餐廳賣點是每晚的兩場表演，穿上女性睡衣的工作人員，會隨住音樂響起，個個又跳又叫，跟食客打成一片，不分男女捉住食客邊搖邊嗌「Out Out」，氣氛相當熱鬧，而餐廳亦因此有 Out Out 餐廳稱號。冬 蔭 表 妹 作 為 家 族 的 性 感 擔 當 ， 繼 上 星 期 被 猩 猩 狼 吻 胸 襲 之 後 ， 今 次 再 度 上陣 ， 任 由 貌 似 韓 星 河 正 宇 的 猛 男 ， 在 她 身 後 猛 搖 如 跳 辣 身 舞 ， 加 上 少 許 不 文 動作 ， 冬 蔭 表 妹 雖 然 被 搖 到 暈 頭 轉 向 ， 依 然 非 常 受 落 玩 得 投 入 。 事 後 泰 版 河 正 宇向 冬 蔭 表 妹 合 什 致 意 ， 表 示 只 為 製 造 氣 氛 。 事實上 Out Out 餐廳的 5 位猛男台柱，個個模特兒身型，近 6 呎身高、逾 40 吋的胸肌，加上唏噓的鬚根，顯得特別粗獷，難怪大受一班女仕歡迎。他們近日更紅到馬來西亞，被邀請到當地表演。今晚胡 慧 冲 扮 完大 隻 佬 再 「 冲 大 頭 鬼 」， 平 食 貴 菜 大 龍 蝦 。 他 推 介 的 龍蝦專門店來自美國，價錢不算貴，龍蝦湯 300 泰銖（約 66 港元）、龍蝦包 980 泰銖（約 216 港元）、大龍蝦每隻約1,350 泰銖（約 298 港元）。

胡慧冲今晚20 日）介紹龍蝦專門店。
胡慧冲今晚（20 日）介紹龍蝦專門店。（圖片來源：TVB）

本周重點當然不少得美艷的叉燒姐鄺玲玲出場，她一身高貴打扮，以一襲 Deep V 露腰晚裝亮相，推介位於河邊的 The Crystal Grill House，餐廳配夜景為顧客提供不少打卡位。餐廳設有玻璃屋包廂服務，由最細的 4 人包廂，最低消費 8,000 泰銖（約 1,760 港元）到 8人包廂，最低消費 15,000 泰銖（約 3,300 港元），提供 fine dinning 餐膳。另外她介紹的Ministry Of Crab ，最合蟹癡幫襯，超級 size 的蟹如人頭般大隻。本周接力出場的還有今年 4 月成為人妻、懷有身孕的冬蔭妹。大住肚的冬蔭妹會介紹她舉行婚禮的 Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok，老公冬蔭公豪花 50 萬泰銖（約 11 萬港元），成功娶得美人歸。她自爆因為酒店的 afternoon tea 而答應老公求婚，想知箇中原因，留意本周《冲遊泰國》。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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