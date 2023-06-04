澳洲潮什麼｜坐熱氣球高空驚嘆避開牛屎挑戰爬橋
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由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，合共六集的《澳洲潮什麼》周一（5 日）至周三晚 10 點半無綫翡翠台播出最後三集。
本周 Christy 將獻出多個第一次，分別是親親樹熊，坐熱氣球及滑浪。談到首次熱氣球體驗，Christy 大嘆為時 60 分鐘的旅程很舒服：「慢慢睇住日出，好和暖、好舒服，好難得同個太陽咁近距離。」雖然體驗熱氣球費用逾 2,000 港元，但由於熱氣球的降傘太大，顧客坐畢必須幫忙收拾。有份參與收拾工作的 Christy，透露收拾過程並不簡單，但卻不及要避開牛屎高難度：「因為要走幾轉去擺好佢，但我覺得重唔係一個問題，最慘係要睇住啲牛屎，真係好多牛屎。」Christy 的處女滑浪體驗同樣蝦碌，花了大半天時間依然連最基本的「企起身」動作也做不好。
「畏高嘅人真係會驚」
Christy 是次還有不少高空體驗，包括爬橋及在位於黃金海岸的 SkyPoint 歎 high
tea。爬橋當日，全副武裝的 Christy 與其他參加者先後爬橋登上超過 20 層樓高空，Christy 登頂時透露雖然自己登高經驗豐富，但還是被處身的高度所震懾：「我住 60 幾樓，平時透過玻璃望落街，都有少少離心力，但嚟到呢個位成件事通透咗，我諗畏高嘅人真係會驚。」出名識歎的 Christy，本周將繼續盡情吃喝，除了會晨咁早「未食早餐先飲啤酒」，更會體驗「殘廢野餐」，只要一個電話便可享用全套野餐用具及美食，相當寫意。
撰文：東方新地圖片來源：TVB