濠玩夏水禮｜女神澳門濕身大激鬥林盛斌成金剛攻擊對象餘思霆陳婉衡驚人表現
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全新遊戲節目《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》將於今晚（4日）9 點翡翠台播出。兩位玩得之人林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施，盡情濕身大比拼！今晚播出的第一集，有「喪玩隊」的 Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初，一眾女神齊齊以水着上陣，大晒美好身段，何浩文、周志康則化身「肌肉擔當」大騷結實 Body。
邵初晒「破冰轉身」神技
首個遊戲「狂野記憶」已十分過癮，隊員坐上「光速飛車」瀡滑梯期間，需要記住沿途出現過的答案，答中最多問題的一隊獲勝。大隻仔何浩文原來得個殼，瀡滑梯期間竟然驚到全程合上雙眼兼高八度奪命狂呼，Miss 晒沿途所有答案。「Shake Shake 浮床」同樣好玩，玩法是一名隊員瞓在浮床上，另一隊的隊員則出盡力 Shake 他落浮床，停留在浮床時間最耐的一隊為之勝利。出名玩得的邵初以「破冰轉身」神技留在浮床上足足 17 秒，蘇韻姿則以優秀平衡力力抗邵初。至於關楓馨則僅 1 秒就跌落水，認真水皮。
「吸濕大作戰」則是全晚焦點所在，玩法是各隊派出一位隊員着上 t-shirt，其他隊員向她瘋狂潑水，之後該隊員會脫去 T-shirt 扭出水份，扭出較多水的一隊勝出。有料之人思霆和陳婉衡分別出戰做「吸水寶寶」，其間陳婉衡不斷濕身除衫無限 Loop，兼出盡力狂扭 T-shirt，十分落力，以吊帶比堅尼上陣的思霆則歎慢版，但由於畫面唯美，Bob 爭住要霸靚位一睹思霆風姿，睇唔過眼的金剛即向Bob 潑水謂：「你有老婆小朋友㗎！」場面搞笑。