濠玩夏水禮｜女神澳門濕身大激鬥林盛斌成金剛攻擊對象餘思霆陳婉衡驚人表現

全新遊戲節目《新濠風尚呈獻：濠玩夏水禮》將於今晚（4日）9 點翡翠台播出。兩位玩得之人林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施，盡情濕身大比拼！今晚播出的第一集，有「喪玩隊」的 Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初，一眾女神齊齊以水着上陣，大晒美好身段，何浩文、周志康則化身「肌肉擔當」大騷結實 Body。