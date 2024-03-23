無限超越班2

無限超越班2｜梁家輝葉童演技爆發 高海寧讚不絕口 繁花劇情逆轉震撼

tvb娛樂
東方新地

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綜藝節目《無限超越班 2》將於今日（23 日）起、逢周六晚 9 點半翡翠台播映，節目由曾志偉擔任無限總經理，爾冬陞擔任總監製，吳鎮宇、寧靜和郝蕾擔任監製，韓雪擔任藝員部總監，並召集高海寧、黃齡、何洛洛、錦超、金莎、李菲兒、李明德、向佐、徐若晗、張棟樑等藝人，透過對經典港產影視題材的再度演繹，啟動演技和藝能比拼。

曾志偉擔任無限總經理。（圖片來源：TVB）
曾志偉擔任無限總經理。（圖片來源：TVB

「高海寧其實有更多的可能性」

今晚播出的第一集，將介紹參賽藝人和展開首輪面試。講到最為港人熟悉的參賽者、非高海寧莫屬，現年 37 歲的她入行 15 年，最近憑劇集《新聞女王》飾演許詩晴一角爆紅，並奪得《萬千星輝頒獎典禮 2023》「最佳女配角」，她透露參加節目目的：「剛入行時，大家都找我演嫵媚一點的角色，但是高海寧其實有更多的可能性等待發掘，我的可塑性也是很高的！」另 40 歲的香港演員向佐亦是港人較為熟悉的面孔。

高海寧希望可以發掘更多可能性。（圖片來源：TVB）
高海寧希望可以發掘更多可能性。（圖片來源：TVB

黃齡「敲木魚」技驚四座

面試環節睇頭十足，除了有曾志偉、爾冬陞、吳鎮宇、寧靜和郝蕾坐鎮外，還邀來梁家輝、葉童和趙雅芝擔任客席監製。首輪面試將頒發 8 張紅卡，評審將根據藝人面試表現決定是否發放紅卡，而獲得紅卡的藝人在之後的環節將佔有優勢。當中以黃齡表現最為搶眼，有份演出名導王家衛作品《繁花》的她、自信心十足指自己是可造之材，更當着葉童和趙雅芝面前表演為《新白娘子傳奇》配音，除了一人聲演多角，就連敲木魚的聲音都扮埋，非常過癮。性格 Chill 爆的黃齡表現十分隨性，爾冬陞遂要求她嚴肅一點，原本笑笑口黃齡即時黑面：「我是可以嚴肅的。」爾冬陞再說：「我覺得你很輕挑。」黃齡再駁嘴：「我覺得你這樣判斷一個人，也蠻輕挑的！」雖然看似火藥味十足，但背後原來另有內情！

爾冬陞擔任總監製。（圖片來源：TVB）
爾冬陞擔任總監製。（圖片來源：TVB

此外身為影帝、影后的梁家輝和葉童亦有上場示範神級演技，兩人飾演一對老夫老妻，家輝手震震餵着飽受病痛折磨的葉童吃粥，兩人演技大爆發谷到涕淚縱橫，令在場一班學員看到爆喊，高海寧直呼被兩人位神級演技折服：「沒任何蘊釀直接入戲，有被驚訝到！」

梁家輝如葉童大晒神級演技。（圖片來源：TVB）
梁家輝如葉童大晒神級演技。（圖片來源：TVB

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（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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