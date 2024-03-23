無限超越班2｜梁家輝葉童演技爆發 高海寧讚不絕口 繁花劇情逆轉震撼

綜藝節目《無限超越班 2》將於今日（23 日）起、逢周六晚 9 點半翡翠台播映，節目由曾志偉擔任無限總經理，爾冬陞擔任總監製，吳鎮宇、寧靜和郝蕾擔任監製，韓雪擔任藝員部總監，並召集高海寧、黃齡、何洛洛、錦超、金莎、李菲兒、李明德、向佐、徐若晗、張棟樑等藝人，透過對經典港產影視題材的再度演繹，啟動演技和藝能比拼。