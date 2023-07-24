煮東煮西｜黃浩然麒麟臂搶鏡保哥廚房爆面秀Man陳自瑤愛女不飲湯扁嘴超Cute
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由三大閨蜜黃翠如、陳自瑤、連詩雅主持的烹飪綜藝節目《高露潔 Total 深層牙齦修護牙膏呈獻：煮東煮西》，逢周一至周三晚上 10 點半翡翠台播映。
今晚（24 日）一集，擔任「東煮」及「西煮」的資深名廚黃亞保及黃浩然愛妻莫家嘉，將再度夥拍支嚳儀及顏志恒，分別炮製兩道以牛肉為主打的中式及西式美食，包括：麻辣牛肉炒公仔麵（東煮）、紅酒牛柳配脆多士（西煮）、當歸黃耆杞子醉牛腱（東煮）、日式咖哩牛肉酥（西煮），是集支嚳儀出手煲的靚湯則為陳皮薏米紅棗冬瓜老鴨湯。
以「Noisy」及宴客為主打的《煮東煮西》，今晚一集繼續熱鬧，向來煮藝了得的保哥，在節目中表演「火燒鐵鑊」，由於「火勢」猛烈，引來現場三位小花尖叫不斷，翠如及詩雅九秒九拎手機拍照打卡，陳自瑤則走到保哥跟前讚叻兼派心心，三人大讚保哥好型兼好 Man。之後翠如與自瑤先後被保哥點名示範拋鑊，結果自瑤拋到「一枱都係」，相當甩轆；至於翠如則姿勢大於實際，到底翠如能否成功「認叻」、一洗污名？密切留意今晚節目。
除了動作題各不相讓，翠如與自瑤亦繼續針鋒相對，今集由自瑤略帶上鋒，更因問啱問題，獲保哥大讚，並成功得悉如何令白糖可以做出與蔗糖及片糖一樣效果的有用資訊。活躍度拍得住翠如的自瑤，又在飲湯環節大爆愛女在家不愛飲湯，令她大感傷腦筋，說時不忘扁嘴，相當可愛。
之前被翠如踢爆是「100 分愛妻號」的黃浩然，於第三集《煮東煮西》「突入」拍攝現場，成功炒熱氣氛。正當黃太全情投入教煮蛋料理時，浩然突然做「送水輝」、為全日沒有喝過水的黃太遞上「愛心水」乙支，令黃太甜在心頭。之後浩然更坐低與眾人齊齊品嚐黃太「愛的料理」，其間不忘賣口乖大讚之餘，一對麒麟臂更是相當吸睛。
圖片來源：（圖片來源：TVB）