煮東煮西｜周四五晚黃翠如顏志恆中秋特別版爆笑獻唱連詩雅Edwin洗碗亮相

烹飪綜藝節目《高露潔 Total 深層牙齦修護牙膏呈獻：煮東煮西》由於反應熱烈，無綫乘勝追擊推出「中秋篇」應節，並於本周四、五晚 10 點半翡翠台播映，等家庭觀眾盡早學定如何烹調應節佳餚。節目原本由三大閨密黃翠如、陳自瑤、連詩雅（Shiga）擔任主持，惟陳自瑤因身體抱恙未能參與錄影；擔任「煮東」及「煮西」的資深名廚黃亞保（保哥）及黃浩然愛妻莫家嘉，則繼續分別夥拍支嚳儀及顏志恒炮製多款中秋應節美食。