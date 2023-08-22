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煮東煮西｜周四五晚黃翠如顏志恆中秋特別版爆笑獻唱連詩雅Edwin洗碗亮相

tvb娛樂
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烹飪綜藝節目《高露潔 Total 深層牙齦修護牙膏呈獻：煮東煮西》由於反應熱烈，無綫乘勝追擊推出「中秋篇」應節，並於本周四、五晚 10 點半翡翠台播映，等家庭觀眾盡早學定如何烹調應節佳餚。節目原本由三大閨密黃翠如、陳自瑤、連詩雅（Shiga）擔任主持，惟陳自瑤因身體抱恙未能參與錄影；擔任「煮東」及「煮西」的資深名廚黃亞保（保哥）及黃浩然愛妻莫家嘉，則繼續分別夥拍支嚳儀及顏志恒炮製多款中秋應節美食。

保哥呢個樣好歡樂，佢喺節目中會教大家洗鮑魚嘅秘訣。
保哥呢個樣好歡樂，佢喺節目中會教大家洗鮑魚嘅秘訣。（圖片來源：TVB）

翠如恨食「流心」鮑魚？

周四（24 日）播出的一集是海鮮篇，今集「煮東」美食是黃金鮑魚和豬肉釀魷魚筒，「煮西」美食是法式青口煲和柚香帶子薄脆，支嚳儀炮製的甜品則是紫薯香芋雪耳羹。是集翠如表現繼續活躍，一開始便嚷着要幫保哥處理食材，怎料出師不利愈幫愈忙，Shiga 笑問：「你平時喺屋企會幫吓手？」翠如笑笑口說：「冇喎，哈哈！但我都有洗碗嘅。」豈料 Shiga 玩踢爆謂：「但我見到 Edwin（蕭正楠）洗埋碗喎。」翠如即解釋說：「因為佢見到啲嘢污糟，就會忍唔住即刻洗！」對廚房事感覺一竅不通的翠如，又天真地發問：「啲鮑魚會唔會有流心㗎？」家嘉聞言忍不住更正說：「嗰啲係溏心，真係要留心聽書！」

豬肉釀魷魚筒
豬肉釀魷魚筒（圖片來源：TVB）

支嚳儀感恩與拍檔成家人：我哋好短時間就打成一片

周五（25 日）一集的主題是粥粉麵飯，「煮東」美食是蝦醬銀魚蝦乾蒸燕麥飯和茄汁大蝦煎脆米粉，「煮西」美食是法式鴨腿燕麥煲仔飯和 ABC 粉肉丸，支嚳儀炮製的甜品是抹茶忌廉芝士奶凍。節目尾聲，顏志恒和支嚳儀獻唱《但願人長久》應節，之後大家互訴心中情，支嚳儀坦言好感恩：「大家都好有熱誠好有愛，我哋好短時間就打成一片，好似一家人咁。」保哥則說：「喺幾位主持人帶領之下，我口才變好咗。」翠如聞言即說：「你直頭有啲寸添啦！」場面搞笑。

蝦醬銀魚蝦乾蒸燕麥飯
蝦醬銀魚蝦乾蒸燕麥飯（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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