爸知弊你嚟湊吖｜太太狠批易䒐䒏對仔特別惡二女爆料真相林盛斌教乘數表忙過打仗

男人湊仔一定有破壞冇建設？為以最真實角度直擊時下藝人家庭爸爸代表獨力湊仔表現，無綫開拍實驗性真人騷《HiPP 有機 HMP 嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，邀來黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，先後向「食腦爸爸」林盛斌、「喊包爸爸」林子善、「暖男爸爸」陳展鵬，及「無為爸爸」Alex 下戰書，節目將於 8 月 31 日起，逢周四及五晚十點半翡翠台播映。