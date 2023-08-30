爸知弊你嚟湊吖｜太太狠批易䒐䒏對仔特別惡二女爆料真相林盛斌教乘數表忙過打仗
男人湊仔一定有破壞冇建設？為以最真實角度直擊時下藝人家庭爸爸代表獨力湊仔表現，無綫開拍實驗性真人騷《HiPP 有機 HMP 嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，邀來黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，先後向「食腦爸爸」林盛斌、「喊包爸爸」林子善、「暖男爸爸」陳展鵬，及「無為爸爸」Alex 下戰書，節目將於 8 月 31 日起，逢周四及五晚十點半翡翠台播映。
媽媽歎世界食花生‧阿爸體力腦力齊告急
明晚（31 日）登場的首集嘉賓為林盛斌（阿 Bob）、太太黃乙頤（Pearl）及細仔Jaye Jaye；阿 Pearl 認為阿 Bob 最需要改善的地方是脾氣，她說：「佢覺得仔要有承擔啲，所以對個仔特別惡，連個仔本書擺得唔啱位，佢都可能會好䒐䒏（「忟憎」正字）。」這邊廂太太食住花生歎世界，那邊廂阿 Bob 忙到甩轆，除了要獨自應付 Jaye Jaye Organic 衍生的各種難題，又要應付連串節目組安排的「不可能任務」，當中最讓阿 Bob 頭痕的，是要教曉 Jaye Jaye「3 的乘數表」，阿 Bob 一接戰書即忍不住拋出：「今次死火，有排搞！」結果一如所料，阿仔一聽到乘數表即瘋狂逃亡，阿 Bob 尚未從絕望中回魂便要用盡各種方法制服兼勸服仔仔，除了要箍到實防止進一步逃亡，又不斷在仔仔耳邊發功令仔仔記熟算式，必要時還會化身「正能量大使」為仔仔加油及打氣，完全是體力及腦力大考驗，慘情程度令路過的黎諾懿亦忍不住笑住食花生，畫面過癮。
林盛斌連環失威慘變豬隊友 阿仔奇招安慰
阿 Bob 還要應製作組要求與太太上演「爭女大戰」，即時實測大女及二女會先回覆阿爸定阿媽 message，結果阿 Bob 即使在第二 round 出茅招，亦未能扭轉劣勢、
連續兩 round 被老婆 KO，不甘心的阿 Bob 一度搶電話與二女講數，卻遭阿女爆出一句：「你講句真話吖！」與仔仔玩「估泥膠」遊戲時阿 Bob 再度老貓燒鬚，竟然搞錯阿仔意思以致痛失分數，並遭黎諾懿狠批泥膠「還原度」遠不及仔仔，由醒目司儀淪為豬隊友。連環失威的阿 Bob，馬上向阿仔道歉，豈料換來阿仔「人細鬼大」安慰：「唔緊要啦，你都係我爸爸！」隨即笑爆全場。
「六字真言」化解千古難題
其實 Jaye Jaye 確是盡得阿 Bob 真傳，一出場即大顯非凡身手的他，全程表情多多兼相當討喜，轉數及求生意欲更是超乎想像！話說兩位校長突然拋出千古難題：「你鍾意爸爸多啲定媽媽多啲」，Jaye Jaye 聽完先秒速投向媽媽懷抱，但當發見到爸爸勁失落後，即扮迷茫企圖蒙混過去：「你（爸爸）會畀我多啲時間睇電視，媽咪又成日都攬我，我揀唔到呀！」此時爸爸媽媽分別以不同方式「拉票」，聽到托晒腮兼「左右為難」的 Jaye Jaye，最終拋出「六字真言」化解危機，想知係乜？聽晚留意全新綜藝真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》。