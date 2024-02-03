狀王之王

《狀王之王》｜姚子羚「自毀」靚樣驚喜不斷，林子聰解密消瘦之謎

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

昨晚（2 日）一集新個案「幽靈新娘案」展開，劇情講述富家千金林惠敏（鄧伊婷飾）大婚之日離奇失蹤兼留下遺書，惠敏父親林慶（王俊棠飾）將矛頭直指窮女婿湯文武（莫家淦飾）。湯文武與林慶事後先後請求宋世傑（王浩信飾）代打官司，林慶因開出高酬金 500 兩成功請得宋世傑做狀師，玲瓏（姚子羚飾）為此大為氣結。此時另一名狀楊鳴（趙永洪飾）殺出，以幫湯文武為名在公堂上處處與宋世傑對著幹…宋世傑之後就案件展開深入調查，其間竟碰到疑似已變成水鬼的林惠玲，事件相當耐人尋味。
另姚子羚昨晚表現異常搶焦，更將美女包袱全然拋開。由於婚後宋世傑處處留難，玲瓏為保「宋太」之名，不斷要遊走發火、忍氣吞聲及扮嬌嗲之間，其間又因不齒宋世傑為錢打官司，一度嬲至「聲都拆埋」。除了「情緒過山車」，子羚亦喜感大爆發，尤其遭小鳳（王子涵飾）「老點」化超醜妝出巡一幕，更是超瘋狂。由於玲瓏不知道妝容出事，每當遇到有男子經過即大拋媚眼；自以為靚爆鏡的狀態配以超醜妝容，相當爆笑；此事更成為宋世傑日後反擊楊鳴的重要供詞。雖然子羚在劇中一再「自毁」靚樣，黐完鬚再化醜妝，但仍無損網民對其喜愛，除了大讚依然靚女，亦大讚子羚是「驚喜不斷的女演員」，並指子羚是「被鬍鬚耽誤的美人」。

狀王之王 21-21a 忍氣吞聲扮嬌俏樣。
21-21a 忍氣吞聲扮嬌俏樣。（圖片來源：TVB

姚子羚「攞住一個重點」演 2024 版玲瓏

談到玲瓏角色多變化，子羚坦言很 Enjoy：「玲瓏呢個角色確實好多面，有時要扮男人、有時要好麻甩、又要化醜妝、有時好惡死、有時又好嗲，亦有正經傷感戲要處理，仲有打戲，我自己都開心可以有咁多唔同面貌，成日都會下一秒唔同樣，表情或者情緒上落要好大，我覺得都幾正，可以喺一套劇入面演繹咁多唔同嘅變化。同埋最開心係可以畀我好豁出去咁做，無論係喊戲或搞笑戲，全部我都可以好放去做。」談到有網民拿其飾演的玲瓏與郭藹明比較，子羚坦言事前準備時有看過郭藹明及梅艷芳飾演的玲瓏，只是最後決定跟劇本演：「因為劇本都寫好咗故事同人設，我主要係跟故事走，同埋現場同導演子聰商量，佢哋有個共通點，就係都係好率直同簡單嘅人，佢只有一樣嘢，就係好愛宋世傑，佢嘅出現就係要保護宋世傑，我主要都係攞住呢個點去演自己喜歡嘅玲瓏。」

狀王之王 姚子羚啲演繹真係好多元，有傻氣樣。
姚子羚啲演繹真係好多元，有傻氣樣。（圖片來源：TVB

子羚昨晚另一幕與王浩信及林子聰齊齊食花生一幕亦相當爆笑，三人全程更是默契十足。為《狀王之王》身兼三職（總導演、編審及演員）的林子聰，獲眼利網民發現在劇中清減不少，招牌圓面失蹤，不過子聰事後受訪時透露並非刻意減肥，只是「忙到瘦」：「首先要度劇本、寫劇本同臨場改劇本，要同演員排戲，如果自己有份埋位就要即刻化妝同換衫埋位，一邊拍一邊要睇 playback 睇吓得唔得。拍完夜晚就算返到屋企都未必瞓到覺，要諗第二日拍嘅嘢或者再之後嘅安排係點，真係周身都唔得閒。」

狀王之王 三人食花生劇照以下係「百變玲瓏」連環圖
三人食花生劇照以下係「百變玲瓏」連環圖（圖片來源：TVB
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