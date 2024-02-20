狀王之王

《狀王之王》｜驚！宋世傑與玲瓏離婚，小鳳遭英使摧花

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，本周一至四晚九點半翡翠台播映結局篇。昨晚（19 日）一集劇情講到阿九（金剛飾）向小鳳（王子涵飾）表白成功，惟兩人確立關係後，小鳳卻遭逢不幸，外出買夜宵期間慘遭迷暈兼被強暴，眼見心愛的女人慘遭辣手摧花，阿九失控爆喊！另邊廂，宋世傑（王浩信飾）獲邀出任英國使節阿德里安（迪瑪飾）名譽侵損案訟師，小鳳憑着紋身認出該名英國使節正是強暴她的男子！由於案件牽涉到國家層面，世傑有感接不接相關官司均是死路一條，陷入兩難的他最終決定休了玲瓏（姚子羚飾），並接受使節委託……

狀王之王 小鳳同阿九確定關係冇耐就遭逢不幸，小鳳慘遭辣手摧花！
小鳳同阿九確定關係冇耐就遭逢不幸，小鳳慘遭辣手摧花！（圖片來源：TVB

昨晚一集劇情緊湊，其中一幕講到玲瓏獲悉強暴小鳳的真兇是英國使節時，即時激動爆喊說：「我要殺咗佢！」知道事關重大的世傑即跳出來勸她冷靜，怎料情緒失控的玲瓏狠狠地將他推向門；之後喝醉的世傑對著玲瓏大拋狠話兼嚷著要離婚：「我上一世唔知做錯啲咩，要娶着個咁蠢嘅老婆，我頂唔順喇，唔想再頂！」玲瓏聽罷先是忍淚怒摑宋世傑，之後再嚎啕大哭，大晒層次式喊功，演出相當搶戲。

狀王之王 子羚就係呢吓差啲整爛咗佈景！
子羚就係呢吓差啲整爛咗佈景！（圖片來源：TVB

林子聰預告結局周大派洋蔥

另王浩信、姚子羚、陳楨怡和林子聰接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》主持王鎮泉訪問，身為導演的子聰透露劇情去到最後一周將越來越多洋蔥。談到子羚情緒失控場口，浩信爆料指子羚差啲撞爛佈景：「嗰場戲我叫子羚盡情嚟啦，因為我都做開 Gym，諗住頂得住啦，點知佢一火起上嚟將我成個人推向道門，我都嚇咗一嚇，當刻佢嘅情緒好高漲，冇理由嗌 Cut㗎嘛，拍完之後我話：『你好勁喎，我後面道門差啲畀你拆咗！』」之後再提到世傑休妻場口，子羚一氣呵成爆喊戲十分搶焦，原來子聰導演為了達到最佳效果，刻意安排一鏡到底拍攝手法，子羚坦言該場戲難度很高：「最大難度係喺間屋入面唔可以喊，但一出咗道門就要爆喊，好開心可以畀我一 Shot 落做到呢件事，唔會斷咗嗰刻嘅情緒，因為谷住谷住好辛苦，反而爆咗出嚟係最正！」

狀王之王 玲瓏先係忍淚怒摑世傑。
玲瓏先係忍淚怒摑世傑。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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