《狀王之王》｜驚！宋世傑與玲瓏離婚，小鳳遭英使摧花

由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，本周一至四晚九點半翡翠台播映結局篇。昨晚（19 日）一集劇情講到阿九（金剛飾）向小鳳（王子涵飾）表白成功，惟兩人確立關係後，小鳳卻遭逢不幸，外出買夜宵期間慘遭迷暈兼被強暴，眼見心愛的女人慘遭辣手摧花，阿九失控爆喊！另邊廂，宋世傑（王浩信飾）獲邀出任英國使節阿德里安（迪瑪飾）名譽侵損案訟師，小鳳憑着紋身認出該名英國使節正是強暴她的男子！由於案件牽涉到國家層面，世傑有感接不接相關官司均是死路一條，陷入兩難的他最終決定休了玲瓏（姚子羚飾），並接受使節委託……