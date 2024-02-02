狀王之王

狀王之王｜文凱玲演技大爆發，古裝造型獲讚，分享美膚祕訣引網友熱議

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由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括（按出場序）王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等。

狀王之王 眼神怨恨到哩。
眼神怨恨到哩。（圖片來源：TVB

昨晚（1 日）「蜘蛛精殺人案」謎底終於解開，經宋世傑（王浩信飾）鍥而不捨追查，終發現倚春閣地下暗藏密室，並囚禁了一大班身負重傷的男人。原來倚春閣老闆娘葉三娘（文凱玲飾）一如網民所料是 Big Boss，三娘被宋世傑踢爆後爽快地前往自首，並在公堂上激動自白。原來貧苦人家出身的三娘有著相當悲慘的過去，年青時一再受到不同男人欺壓及蹂躪，因而對男人恨之入骨，而對於其殺死及奪去子孫根的男人，三娘全數覺得死有餘辜。被判死刑的三娘，最終決定在獄中自殺了結一生…

狀王之王 三娘個樣好堅定，對自己所犯嘅事毫不後悔。
三娘個樣好堅定，對自己所犯嘅事毫不後悔。（圖片來源：TVB

喪心病狂大笑心寒指數爆燈

葉三娘表面看似是手段兇殘的連環殺手，實質為人相當重情，對於真心真意對待自己的玲瓏（姚子羚飾），三娘痛錫有加，除一直將玲瓏送贈的手帕帶在身上，自首前更淚眼望向玲瓏，場面感人；而即使恨透男人，對於守禮節的宋世傑三娘仍有手下留情，絕對不是窮凶極惡大奸角。昨晚之前憑演出《一舞傾城》Money一角贏盡好評的文凱玲（Connie）再度演技大爆發，尤其說到「天下男兒皆下賤」、「點解我唔可以糟躓番你哋呀」、「有冇諗過啲死咗嘅男人點解會冇咗下蔭呀？」、「我為咗姊妹幸福，多殺幾個壞男人又何妨」時，咬牙切齒的狠樣、輕佻樣再配以憤怒爆燈的眼神，讓人完全代入三娘的情緒；而為了突顯三娘自覺沒有做錯的狀態，Connie 還數度流露不屑高傲眼神兼喪心病狂大笑，心寒指數爆燈。除了自白場口，Connie 拿著紅元丹玩弄男受害者時不但樣子狠毒、額頭更激動至青筋暴現，足見 Connie 相當入戲。

狀王之王 一講到男人，三娘個樣即刻好不屑。
一講到男人，三娘個樣即刻好不屑。（圖片來源：TVB

粉紅色造型特別手工訂製

談到三娘這個角色，Connie 笑言很喜歡，皆因滿足了自己兩大願望：「三娘雖然只係單元主角，出場時間比較短，但同時滿足咗我想演古裝同埋連環殺手嘅願望。其實我細個開始就鍾意睇古裝劇，第一次主演嘅電影都係古裝。」談到古裝造型贏盡好評，網民大讚「宜古宜今」兼「好有味道」，對此 Connie 謙虛謂：「多謝網民嘅讚賞，今次有三個造型，主要嗰套粉紅色衫劇組好用心，係特別手工訂

狀王之王 準備自首前嘅三娘，望著玲瓏滿臉不捨。
準備自首前嘅三娘，望著玲瓏滿臉不捨。（圖片來源：TVB

製。髮型嘅話其實大部份都係我自己真嘅頭髮，唔使戴假髮比較輕鬆。其實拍《狀王》之前我啱啱拍完《一舞》，當時成個頭電攣晒，為咗拍《狀王》又拉返直，好彩啲頭髮仲頂得順。」對於網民大讚其保養得宜，Connie 大方分享護膚心得：「注意防曬好重要，曬嘅時候我都會擔遮。同埋我化完妝一定會徹底卸妝，重視每日嘅護膚，再加上定期去美容院保養，最近亦有睇中醫調理，希望由內靚到外。」

狀王之王 估唔到呢幕單手除衫原來咁難拍。
估唔到呢幕單手除衫原來咁難拍。（圖片來源：TVB）

提及在公堂上展示背脊疤痕的場口，由於疤痕佔據位置頗多，Connie 坦言準備時間頗長，並坦言拍攝展示疤痕場口難度極高：「當日提早咗好多去現場整背脊嘅疤痕，拍嗰陣因為手上有鐵鏈，加上古裝衫嘅扣好難解開，大家都要一齊研究咗一陣，先成功配合做到一氣呵成拉開件囚衣嘅鏡頭。」至於拍《狀王》另一難度，Connie 則笑言是忍笑：「最難係大家好搞笑嘅時候，我唔可以笑，仲要特別正經。例如宋世傑同阿九扮女人時，我要演睇唔出、好認真咁覺得佢哋好可憐。」

狀王之王
（圖片來源：TVB）
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